Конгресмени США закликали Байдена надати військову підтримку Україні, — ЗМІ

У зв'язку з нарощуванням військової сили РФ біля кордонів України, на думку конгресменів, необхідно розглянути питання адекватної військової присутності США в чорноморському регіоні.

Члени Республіканської партії в палаті представників конгресу США звернулися до президента Джо Байдена з проханням надати військову допомогу Україні. Про це пише Defense News.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Республіканці Майк Роджерс і Майк Тернер написали листа президенту США, у якому закликають американського лідера озброїти Україну та негайно розглянути питання про "адекватну військову присутність США" в чорноморському регіоні.

"У зв'язку з нещодавнім зосередженням російських військ біля кордонів України, ми наполегливо закликаємо Вашу адміністрацію вжити негайних і швидких заходів для надання підтримки Україні у вигляді розвідки та зброї", — йдеться в листі.

За словами конгресменів, Білий дім не може ігнорувати нарощування військової сили РФ поблизу українських кордонів, що підтримує напруженість у регіоні. Після того, як Міноборони України заявило, то 90 000 російських військовослужбовців перебувають недалеко від кордону, конгресмени дійшли висновку, що Росія продовжує бути загрозою "міжнародному праву й територіальному суверенітету України".

Нагадаємо, що Міністерство оборони України повідомило про розміщення 90 тисяч російських військовослужбовців поблизу українських кордонів і на тимчасово окупованих територіях України.

У той же час, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що США не розцінюють пересування російських військ поблизу українських кордонів проявом агресії, проте дати однозначну оцінку діям Росії Пентагон поки не може.