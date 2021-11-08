Конгрессмены США призвали Байдена оказать военную поддержку Украине, — СМИ

В связи с наращиванием военной силы РФ возле границ Украины, по мнению конгрессменов, необходимо рассмотреть вопрос об адекватном военном присутствии США в черноморском регионе.

Члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой предоставить военную помощь Украине. Об этом пишет Defense News.

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Республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер написали письмо президенту США, в котором призывают американского лидера вооружить Украину и немедленно рассмотреть вопрос об "адекватном военном присутствии США" в черноморском регионе.

"В связи с недавним сосредоточением российских войск возле границ Украины, мы настоятельно призываем Вашу администрацию принять незамедлительные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведки и оружия", — говорится в письме.

По словам конгрессменов, Белый дом не может игнорировать наращивание военной силы РФ вблизи украинских границ, что поддерживает напряженность в регионе. После того как Минобороны Украины заявило, то 90 000 российских военнослужащих находятся недалеко от границы, конгрессмены пришли к выводу, что Россия продолжает быть угрозой "международному праву и территориальному суверенитету Украины".

Напомним, что Министерство обороны Украины сообщило о размещении 90 тысяч российских военнослужащих вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что США не расценивают передвижения российских войск вблизи украинских границ проявлением агрессии, однако дать однозначную оценку действиям России Пентагон пока не может.