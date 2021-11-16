Ответ Илону Маску. В ООН представили план по борьбе с голодом в мире

Составленный план предусматривает использование $6,6 млрд, что позволит спасти 42 млн человек в 43 странах.

Руководители Всемирной продовольственной программы ООН призывают миллиардеров со всего мира пожертвовать пожертвовать $6,6 млрд, чтобы спасти 42 млн человек, которые могут умереть от голода. Об этом сообщается на официальном сайте ВПП.

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Дэвид Бисли, директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы, заявляет, что борьба с голодом не терпит отлагательств. Кризис беспрецедентный. В своем Twitter он обратился к Икону Маску. "Вам нужен четкий план и смета? Вот, пожалуйста. Мы готовы вести переговоры с Вами и другими людьми, которые всерьез обеспокоены спасением жизней на планете. Чтобы спасти людей от голода в 2022 году, нужно $6.6 млрд", — отметил Бисли.

На что пойдут эти средства?

$3.5 млрд на продукты питания и их доставку — в эту сумму входят стоимость доставки и транспортировки продуктов для нуждающихся стран, а также расходы на хранение продуктов и доставку к конечным пунктам назначения, для чего планируется задействовать воздушный, наземный и речной транспорт, а также оплачивать работу водителей и охранников в зонах, где идут военные конфликты.

— в эту сумму входят стоимость доставки и транспортировки продуктов для нуждающихся стран, а также расходы на хранение продуктов и доставку к конечным пунктам назначения, для чего планируется задействовать воздушный, наземный и речной транспорт, а также оплачивать работу водителей и охранников в зонах, где идут военные конфликты. $2 млрд на наличные и продовольственные ваучеры (в т.ч. комиссию за денежные переводы) в регионах, где работают рынки. Такая разновидность помощи позволит людям, которые нуждаются в продуктах больше других, купить еду по своему выбору. К тому же, эти средства пойдут на поддержание местной экономики.

(в т.ч. комиссию за денежные переводы) в регионах, где работают рынки. Такая разновидность помощи позволит людям, которые нуждаются в продуктах больше других, купить еду по своему выбору. К тому же, эти средства пойдут на поддержание местной экономики. $700 млн на расходы, связанные со спецификой конкретной страны . Эти деньги пойдут на планирование и управление миллионами тонн дополнительного продовольствия, а также на денежные переводы и ваучеры, адаптированных к условиям 43 странах и с учетом операционных рисков. Предусмотрено строительство офисных и дополнительных помещений, а также обеспечение безопасности сотрудников, которые в них работают. Офисы будут контролировать, как распределяется продовольствие, что гарантированно позволит обеспечить продуктами питания наиболее уязвимые слои населения.

. Эти деньги пойдут на планирование и управление миллионами тонн дополнительного продовольствия, а также на денежные переводы и ваучеры, адаптированных к условиям 43 странах и с учетом операционных рисков. Предусмотрено строительство офисных и дополнительных помещений, а также обеспечение безопасности сотрудников, которые в них работают. Офисы будут контролировать, как распределяется продовольствие, что гарантированно позволит обеспечить продуктами питания наиболее уязвимые слои населения. $400 млн на глобальное и региональное управление операциями. Это расходы, связанные с управлением и подотчетностью, в т.ч. управление глобальными цепями снабжения и авиационными маршрутами, управление системой логистики, в частности, заключение контрактов на грузовые перевозки; глобальный мониторинг и анализ положения голодающих во всех странах мира.

Напомним, что Илон Маск прокомментировал просьбу ООН пожертвовать $6 млрд в пользу голодающих. По словам антрепренера, он готов выделить ООН средства для борьбы с голодом на планете при условии финансовой прозрачности Всемирной продовольственной программы. Если представители ВПП расскажут, как именно $6 млрд позволят спасти мир от голода, он сразу же продаст акции Tesla и профинансирует программу.

Ранее Фокус сообщал о первой стране в мире, жители которой столкнулись с проблемой голода из-за климатических изменений. Представители ООН в Мадагаскаре рассказали, что у населения страны нет возможностей зарабатывать. В южной части страны ООН зафиксировала вспышку голода, возможно, это единственная страна в мире, в которой такое положение следует отнести за счет глобальных климатических изменений.