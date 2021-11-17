"Самый трагический случай в истории": В Индии бездомная заявила, что ее изнасиловали 400 человек

Девушка смогла опознать только 25 насильников. В полиции открыли производства против восьми мужчин.

В Индии в штате Махарштра бездомная 16-летняя девушка заявила, что ее изнасиловали 400 человек, среди этих мужчин были двое полицейских, сообщает CNN.

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Девушка просила денег на автобусной остановке, когда к ней подошли трое мужчин и заставили заниматься секс-работой.

Местные правоохранители заявили, что число предполагаемых насильников будет трудно подтвердить, однако жертва смогла идентифицировать как минимум 25 предполагаемых преступников.

Известно, что полицейские не зарегистрировали жалобу бездомной, когда она обратилась и заявила об избиении одним из насильников. Правоохранители также не стали комментировать выдвинутые против их сотрудников обвинения.

Несмотря на огромное количество подозреваемых, в полиции зарегистрировали дела только против восьми мужчин, в том числе одного несовершеннолетнего. Производства открыты в соответствии с Законом о защите детей от сексуальных преступлений и Законом о запрещении детских браков. Первый предусматривает более суровые приговоры и более длительное тюремное заключение.

Жертва сексуальной эксплуатации рассказала, что в 13 лет ее выдали замуж за 33-летнего мужчину, который изнасиловал ее. Также выяснилось, что она подверглась сексуальному насилию со стороны отца, из-за чего ей пришлось покинуть дом и жить на автобусной остановке.

Активистка, которая выступает за права женщин Йогита Бхаяна сказала, что это был "самый трагический случай изнасилования в истории".

"Эту девушку пытали каждый божий день", — сказала она и добавила, что полиция не смогла защитить бездомную. Бхаяна также потребовала строгого наказания для всех виновных.

Кризис изнасилований в Индии

За прошлый год в стране зарегистрировали более 28 тыс. случаев предполагаемого изнасилования женщин — по подсчетам, один такой инцидент происходил примерно каждые 18 минут. Эксперты считают, что реальная цифра намного выше, поскольку много преступлений не разоблачены из-за страха жертв признаться в этом.

Число зарегистрированных уголовных производств по изнасилованиям выросло за годы после жестокого группового изнасилования в 2012 году и убийства студента в столице Нью-Дели. Предполагается, что статистика выросла из-за большей осведомленности касательно проблемы. Эксперты говорят, что возмущение помогло снять позор вокруг темы изнасилования.

За эти годы законом ужесточили наказания за изнасилование, суды по делам стали проходить быстрее, изменилось определение изнасилования — стали учитывать анальное и оральное проникновение.

Однако громкие дела об изнасиловании продолжают освещаться в заголовках СМИ.

В сентябре этого года полиция арестовала 33 человека за предполагаемое групповое изнасилование 15-летней девочки в Махараштре.

В другом случае в том же месяце женщина умерла после того, как ее якобы изнасиловали и избили железным прутом в Мумбаи. А в августе этого года 9-летняя девочка была изнасилована и убита в Дели.

Ранее сообщалось, как в индийском в штате Пенджаб произошло групповое изнасиловании женщины, которая ехала в автобусе.