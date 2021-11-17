"Найтрагічніший випадок в історії": в Індії бездомна заявила, що її зґвалтували 400 людей

Дівчина змогла розпізнати лише 25 ґвалтівників. У поліції порушили справи лише проти восьми чоловіків.

В Індії в штаті Махарштра бездомна 16-річна дівчина заявила, що її зґвалтували 400 людей, серед цих чоловіків було двоє поліцейських, повідомляє CNN.

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Дівчина просила грошей на автобусній зупинці, коли до неї підійшли троє чоловіків і змусили займатися секс-роботою.

Місцеві правоохоронці заявили, що кількість передбачуваних ґвалтівників буде важко підтвердити, проте жертва змогла ідентифікувати як мінімум 25 злочинців.

Відомо, що поліцейські не зареєстрували скаргу бездомної, коли вона звернулася та заявила про побиття одним із ґвалтівників. Правоохоронці також не коментували висунуті проти їхніх співробітників звинувачення.

Незважаючи на величезну кількість підозрюваних, у поліції зареєстрували справи лише проти восьми чоловіків, зокрема одного неповнолітнього. Провадження відкриті відповідно до Закону про захист дітей від сексуальних злочинів і Закону про заборону дитячих шлюбів. Перший передбачає суворіші вироки та триваліший тюремний вирок.

Жертва сексуальної експлуатації розповіла, що в 13 років її видали заміж за 33-річного чоловіка, який зґвалтував її. Також з'ясувалося, що вона зазнала сексуального насильства з боку батька, через що їй довелося залишити будинок і жити на автобусній зупинці.

Активістка, яка виступає за права жінок, Йогіта Бхаяна сказала, що це був "найтрагічніший випадок зґвалтування в історії".

"Цю дівчину катували кожного божого дня", — сказала вона та додала, що поліція не змогла захистити бездомну. Бхаяна також вимагала суворого покарання всіх винних.

Криза зґвалтувань в Індії

За минулий рік у країні зареєстрували понад 28 тис. випадків передбачуваного зґвалтування жінок — за підрахунками, один такий інцидент траплявся приблизно кожні 18 хвилин. Експерти вважають, що реальна цифра набагато вища, оскільки багато злочинів не викрито через страх жертв зізнатися в цьому.

Кількість зареєстрованих справ із зґвалтувань зросла за роки після жорстокого групового зґвалтування у 2012 році та вбивства студента в столиці Нью-Делі. Передбачається, що статистика зросла через більшу обізнаність щодо проблеми. Експерти кажуть, що обурення допомогло зняти сором довкола теми зґвалтування.

За ці роки законом посилили покарання за зґвалтування, суди в справах стали проходити швидше, змінилося визначення зґвалтування — почали враховувати анальне й оральне проникнення.

Проте гучні справи про зґвалтування продовжують висвітлюватись у заголовках ЗМІ.

У вересні цього року поліція заарештувала 33 особи за ймовірне групове зґвалтування 15-річної дівчинки в Махараштрі.

В іншому випадку того ж місяця жінка померла після того, як її нібито зґвалтували та побили залізним прутом у Мумбаї. А в серпні цього року 9-річну дівчинку було зґвалтовано та вбито в Делі.

Раніше повідомлялося, як в індійському штаті Пенджаб сталося групове зґвалтування жінки, яка їхала в автобусі.