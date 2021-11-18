В США смертность от передозировки наркотиками побила все рекорды

Количество смертей от наркотиков в США превысило количество смертей от огнестрельного оружия, автокатастроф и гриппа.

Ежегодная смертность от передозировки наркотиков в США достигла рекордного уровня — более 100 тыс. американцев скончались из-за чрезмерного употребления запрещенных веществ за год во время пандемии коронавируса, сообщает BBC.

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Это самый высокий годовой показатель смертности от наркотиков, когда-либо зарегистрированный в Штатах.

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что смертность от передозировки выросла на 28,5% за 12 месяцев (статистика по состоянию на апрель этого года).

Эксперты полагают, что передозировки могут быть связаны из-за психологического ущерба, нанесенного пандемией, и большего количества синтетических опиоидов, таких как фентанил.

Как сообщает CNN, президент США Джо Байден отреагировал на ситуацию с передозировками. Он объявил "Американский план спасения", на который выделят 4 миллиарда долларов. Деньги потратят на расширение услуг в связи с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, и психическим здоровьем.

"Мы усиливаем профилактику, продвигаем снижение вреда, расширяем лечение и поддерживаем выздоравливающих людей, а также сокращаем количество вредных веществ в наших общинах. И мы не уймемся", — заявил Байден.

Известно, что передозировки не затронули только четыре из 50 штатов.

Если за последний год число смертей составило 100 306 человек, то предыдущий годовой показатель был все же ниже — на уровне 78 056 летальных исходов.

Наибольший рост смертности от передозировки был зарегистрирован в Вермонте, где число погибших выросло на 70%; далее следуют Западная Вирджиния (62%) и Кентукки (55%).

Шеннон Монна, директор Центра общественного здравоохранения им. Лернера при Сиракузском университете, сказала, что смерти от передозировки — это "американская трагедия, и ее можно предотвратить". Одним из путей решения она назвала использование экспресс-тестов на употребления фентанила.

Однако предполагается, что передозировки будут продолжать расти даже после окончания пандемии.

Напомним, в Офисе генерального прокурора заявили, что темпы роста наркомании в Украине являются одними из наивысших в мире.