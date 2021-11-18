У США смертність від передозування наркотиками побила всі рекорди

Кількість смертей від наркотиків у США перевищила кількість смертей від вогнепальної зброї, автокатастроф та грипу.

Щорічна смертність від передозування наркотиків у США досягла рекордного рівня — понад 100 тис. американців померли через надмірне вживання заборонених речовин за рік під час пандемії коронавірусу, повідомляє ВВС.

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Це найвищий річний показник смертності від наркотиків, колись зареєстрований у Штатах.

Дані Центрів контролю та профілактики захворювань показують, що смертність від передозування зросла на 28,5% за 12 місяців (статистика станом на квітень цього року).

Експерти вважають, що передозування можуть бути пов'язані з психологічними збитками, завданими пандемією, і більшою кількістю синтетичних опіоїдів, таких як фентаніл.

Як повідомляє CNN, президент США Джо Байден відреагував на ситуацію з передозуванням. Він оголосив "Американський план порятунку", на який виділять 4 мільярди доларів. Гроші витратять на розширення послуг у зв'язку з розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин, та психічним здоров'ям.

"Ми посилюємо профілактику, просуваємо зниження шкоди, розширюємо лікування і підтримуємо людей, які одужують, а також скорочуємо кількість шкідливих речовин у наших громадах. І ми не вгамуємося", — заявив Байден.

Відомо, що передозування не торкнулося лише чотирьох із 50 штатів.

Якщо за останній рік число смертей становило 100 306 осіб, то попередній річний показник був все ж таки нижчим — на рівні 78 056 смертей.

Найбільше зростання смертності від передозування було зареєстровано у Вермонті, де кількість загиблих зросла на 70%; далі йдуть Західна Вірджинія (62%) та Кентуккі (55%).

Шеннон Монна, директорка Центру громадської охорони здоров'я ім. Лернера при Сиракузькому університеті сказала, що смерті від передозування — це "американська трагедія, і її можна запобігти". Одним зі шляхів вирішення вона назвала використання експрес-тестів на вживання фентанілу.

Однак, передбачається, що передозування продовжуватимуть зростати навіть після закінчення пандемії.

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора заявили, що темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі.