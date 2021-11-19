Конгрессмены США предложили не признавать Путина президентом после 2024

Американские политики считают, что поправки в конституцию России, повзволяющие Путину быть президентом после 2024, вступили в действие незаконно.

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать Владимира Путина президентом России после 2024 года. Об этом говорится в резолюции палаты представителей конгресса США.

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"Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно", — говорится в тексте резолюции.

Конгрессмены считают, что те поправки в конституцию Росси, что были введены в 2020 году, которые позволяют Путину остаться в должности президента после 2024 года, "вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств".

Однако при этом было отмечено, что резолюция носит рекомендательный, а не обязательный характер.

В свою очередь, Владимир Путин еще не определился со своим решением участвовать в президентских выборах 2024 года. По его словам, разговоры об этом вносят дестабилизацию внутри страны. В интервью телеканала NBC он сказал, что в качестве своего преемника он видит "преданного России человека с конструктивными взглядами", который сможет посвятить жизнь служению своей страны.

Ранее сообщалось, что Конгресс США выделил украинскому государству 275 млн долларов военной помощ, а в случае эскалации конфликта с Россией будут предоставлены дополнительно еще 100 млн.

В Праге была организована инсталляция, авторы которой разместили возле посольства Беларуси куклы Владимира Путина и Александра Лукашенко. Авторы, таким образом, хотят обратить внимание на то, что в России и Беларуси, по их мнению, действуют самые деспотичные режимы на европейском континенте.