Конгресмени США запропонували не визнавати Путіна президентом після 2024 року

Американські політики вважають, що поправки до конституції Росії, які дозволяють Путіну бути президентом після 2024 року, набули чинності незаконно.

Американські конгресмени Стів Коен і Джо Вілсон запропонували не визнавати Володимира Путіна президентом Росії після 2024 року. Про це йдеться у резолюції палати представників конгресу США.

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"Резолюція наголошує на порушеннях у процесі виборів, завдяки яким Путін перебуває при владі, і відстоює позицію, що його подальше перебування на посаді незаконне", — йдеться в тексті резолюції.

Конгресмени вважають, що ті поправки до конституції Росії, що були введені у 2020 році, які дозволяють Путіну залишитися на посаді президента після 2024 року, "набрали чинності з порушенням законів і міжнародних зобов'язань".

Однак при цьому було зазначено, що резолюція має рекомендаційний, а не обов'язковий характер.

Водночас Володимир Путін ще не визначився зі своїм рішенням брати участь у президентських виборах 2024 року. За його словами, розмови про це вносять дестабілізацію всередині країни. В інтерв'ю телеканалу NBC він сказав, що як свого наступника він бачить "віддану Росії людину з конструктивними поглядами", яка зможе присвятити життя служінню своєї країни.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США виділив українській державі 275 млн доларів військової допомоги, а в разі ескалації конфлікту з Росією буде надано додатково ще 100 млн.

У Празі було організовано інсталяцію, автори якої розмістили біля посольства Білорусі ляльку Володимира Путіна й Олександра Лукашенка. Автори, так, хочуть звернути увагу на те, що в Росії та Білорусі, на їхню думку, діють деспотичні режими на європейському континенті.