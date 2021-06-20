"Вони зарезервовані": в США розповіли про долю $100 млн військової допомоги для України

Українській стороні вже передали 275 млн, які виділив Конгрес. Подальша допомога буде передаватися в разі ескалації конфлікту з РФ.

Помічник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні виплатили всі кошти в рамках допомоги. Додаткові 100 млн доларів зарезервовані. Про це він розповів в ефірі Fox News.

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За словами Саллівана, Конгрес США виділив українській державі 275 млн доларів. Їх повинні були витратити до вересня, але вже до червня вони були повністю виділені Україні. При цьому додаткову допомогу в розмірі $ 100 млн було сформовано додатково через стягування російських військ до українського кордону.

"Коли війська були відведені, так і не увійшовши на Україну, ми перевели цей пакет в резерв на випадок, якщо він знадобиться в майбутньому. Ці кошти є, росіяни знають, що вони є, і українці знають, що вони є. Але твердження про тому, що ми утримали будь-яку допомогу в цілях безпеки для України, є просто нісенітницею ", — стверджує чиновник.

Він додав, що Джо Байден виконав свої зобов'язання по допомогу українській стороні у сфері безпеки, направивши всі 275 мільйонів.

Нагадаємо, 18 червня в ЗМІ з'явилося повідомлення, що США заморозили виділення Україні військову допомогу на 100 млн доларів. За інформацією Politico, рішення було прийнято в Раді національної безпеки.

Наступного дня прессекретар Білого Дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що повідомлення про заморозку військової допомоги Україні — нонсенс. За її словами Штати підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну, і про ніяку "заморозку" мови не йде.