США заморозили выделение Украине военной помощи на $100 млн, - СМИ

Решение предоставить помощь Киеву, утверждают журналисты, остановил Совет национальной безопасности. При этом она уже "укомплектована и готова к отправке".

Белый дом временно заморозил предоставление Украине военной помощи в размере $100 млн, которая предусматривалась как ответ на эскалацию конфликта на Донбассе и стягивание войск РФ к границам нашей страны.

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Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на несколько своих источников.

Совет нацбезопасности поручил топ-чиновникам разработать новый пакет военной помощи Украине из-за масштабного скопления российских войск на границе.

Предложение о пакете, который включал поставки систем ПВО малой дальности, стрелкового оружия и других противотанковых вооружений, разрабатывали представители Госдепа и Пентагона. Но Совет нацбезопасности США решил отложить рассмотрение этого предложения после того, как Россия объявила о сокращении войск накануне саммита Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Один осведомленный источник утверждает, что военная помощь уже скомплектована и в любой момент может быть направлена в Украину.

Официального сообщения от властей США о замораживании военной помощи Украине пока не поступало.

Ранее Фокус сообщал, что США выделят Украине $150 млн при условии прогресса в оборонной сфере. В Пентагоне подчеркнули, что прогресс должен заключаться в усилении гражданского контроля вооруженных сил, в повышении прозрачности в оборонной промышленности и закупках.

Также Фокус рассказывал, что Украина получит от США 125 млн долларов в виде военной помощи. Выделенные средства, как сообщили в Пентагоне, будут направлены на обеспечение охраны границы и оснащение украинских бойцов.