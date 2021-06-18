США заморозили виділення Україні військову допомогу на $ 100 млн, — ЗМІ

Рішення надати допомогу Києву, стверджують журналісти, зупинила Рада національної безпеки. При цьому вона вже "укомплектована і готова до відправки".

Білий дім тимчасово заморозив надання Україні військову допомогу розміром $ 100 млн, яка передбачалася як відповідь на ескалацію конфлікту на Донбасі і стягування військ РФ до кордонів нашої країни.

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Про це пише видання Politico, посилаючись на кілька своїх джерел.

Рада нацбезпеки доручила топ-чиновникам розробити новий пакет військової допомоги Україні через масштабне скупчення російських військ на кордоні.

Пропозиція про пакет, який включав поставки систем ППО малої дальності, стрілецької зброї та інших протитанкових озброєнь, розробляли представники Держдепу і Пентагону. Але Рада нацбезпеки США вирішила відкласти розгляд цієї пропозиції після того, як Росія оголосила про скорочення військ напередодні саміту Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві.

Одне обізнане джерело стверджує, що військова допомога вже скомплектована і в будь-який момент може бути направлена в Україну.

Офіційного повідомлення від влади США про заморожування військової допомоги Україні поки не надходило.

Раніше Фокус повідомляв, що США виділять Україні $ 150 млн за умови прогресу в оборонній сфері. У Пентагоні підкреслили, що прогрес повинен полягати в посиленні громадського контролю збройних сил, в підвищенні прозорості в оборонній промисловості і закупівлі.

Також Фокус розповідав, що Україна отримає від США 125 млн доларів у вигляді військової допомоги. Виділені кошти, як повідомили в Пентагоні, будуть спрямовані на забезпечення охорони кордону і оснащення українських бійців.