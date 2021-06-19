"Это нонсенс": в Белом доме опровергли информацию о заморозке военной помощи Украине

По словам Джен Псаки, США и дальше будут непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Белом доме опровергли ранее распространенную в СМИ информацию о том, что США якобы замораживают военную помощь Украине в размере $100 млн. Соответствующее заявление на сайте администрации Джо Байдена опубликовала пресс-секретарь ведомства Джен Псаки.

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"Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, – это нонсенс. Буквально на прошлой неделе – в преддверии саммита США-Россия – мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму $150 млн, включая помощь с летальным оружием. Сейчас мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности", – говорится в сообщении.

Она добавила, что за два дня до саммита президент Байден выступил на сцене перед всем миром в НАТО и сказал, что США продолжают ставить Украину "в такое положение, чтобы иметь возможность продолжать противостоять физической агрессии России".

"Мы также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину. Как президент Байден напрямую сказал президенту Путину, мы будем непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – заверили в Белом доме.

Информация о том, что США временно приостановили предоставление пакета военной помощи Украине, который включал в себя арсенал смертоносного оружия, появилась в пятницу, 18 июня, в Politico, которое ссылалось на свои источники. По данным издания, члены Совета национальной безопасности заморозили запланированную поставку после того, как российские официальные лица вывели часть войск из этого района.

Пока пакет помощи заморожен, один из чиновников сообщил Politico, что в случае необходимости оружие может быть быстро отправлено в Украину. Пентагон ранее одобрил два пакета помощи на сумму $275 млн в этом году.

Белый дом неоднократно предоставлял ресурсы и поддержку Украине в последние годы на фоне столкновений между украинскими военными и поддерживаемыми Россией силами сепаратистов в приграничном регионе. В свою очередь РФ всячески отрицает активное военное присутствие в границах Украины.

Решение не продвигать пакет помощи в размере $100 млн вызвало критику со стороны сенатора Джеймса Риша из Айдахо, высокопоставленного республиканского члена сенатского комитета по международным отношениям.

"Когда Путин начал собирать свои войска на ее границе, уже пора было больше обеспечивать защиту Украины. Их якобы отвод не должен был вызвать сокращение поддержки США", – заявил он в интервью Washington Post.

Действия России в отношении Украины были основным источником разногласий в преддверии встречи президента Байдена на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным. Ранее на этой неделе Байден заявил, что Украина не соответствует критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он призвал украинское правительство бороться с коррупцией в своих рядах. В то же время президент США пообещал поддержать усилия Украины по противодействию российской агрессии в регионе.

Как известно, Байден и Путин во время встречи в Женеве так и не смогли договориться по Украине. Об ней во время пресс-конференций было сказано мало и ничего нового.