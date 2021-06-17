Чудес не будет. Почему встреча Байдена и Путина не решит проблем Украины
Те, кто ждал от встречи Байдена и Путина решения всех проблем — наивные люди. Никто за нас наши проблемы не решит. С точки зрения мировой геополитики Украина не настолько большая величина, чтобы ради нас расчехлять ядерные арсеналы. Чудес не будет.
Те, кто ждал от встречи Байдена и Путина решения всех проблем — наивные люди.
И с той, и с другой стороны — просто наивные люди.
Никто за нас никакие проблемы не решит. Могут топнуть маленькой ножкой, насупить белесые бровки, сказать, что поддерживают или не поддерживают территориальную целостность и озабочены-не озабочены текущей ситуацией.
С точки зрения мировой геополитики, мировой экономики, мирового влияния и т.д., если говорить глобально, мы, конечно, не ноль, но величина не настолько большая, чтобы ради нас расчехлять ядерные арсеналы.
Это как с Северным Потоком-2: немножко аморально, чуть-чуть стыдно и чертовски выгодно. Не станут США из-за таких мелочей ссориться с главным союзником в Европе — Германией.
Нужно понимать, что "мелочи" — это мы. 40 миллионов человек, миллионы квадратных километров территории, с всеми амбициями, уязвленной гордостью, разочарованиями и надеждами.
И с войной. И с потерянными оккупированными территориями. И с убитыми. И с больной экономикой. Со всем гамузом проблем, с которыми мы никому, кроме самих себя, не нужны.Важно
Нам дадут в долг, возможно, нам продадут оружие. Если повезет, нас заставят проводить реформы прогнившей системы. Будут контролировать, в лучшем случае.
Но никто не станет за нас воевать, строить, меняться.
Я уже писал много раз: осознание того, что мы один на один со своими проблемами, своим будущим и своими тараканами — это триггер нашей потенциальной победы.
Никто не сгинет, как роса на солнце, пока мы будем таскать друг друга за чубы. И панувать будет нечем и некому, если мы сами не поменяемся.
Очень советую вспомнить речь Черчилля, его обращение к народу Великобритании в начале Второй Мировой. "Мне нечего предложить вам…"
В игре США и РФ мы, конечно, аргумент, фигура (извините, слово "пешка" было бы более подходящим), рычаг давления. Инструмент. Возможно, что мы выгодный союзник.
Но никто и ничего за нас не сделает. Никто не приложит к груди. Никто ради нас не станет идти против выгоды и благополучия свой страны. Никто.Важно
Это я говорю и тем соотечественникам, которые ждут чуда от Байдена. И тем, кто ждет чуда от Путина.
Чудес не будет.
Для того, чтобы вступить в НАТО придется пахать годами. Для того, чтобы стать членами ЕС придется посадить за коррупцию не одну сотню друзей, политиков и чиновников. И в Россию вас никто не возьмет — не надейтесь. Там своих проблем по горло. Придется выгребать самим.
И потратить на это годы. Наши с вами бесценные годы.
А вчера произошла долгожданная встреча лидеров двух ведущих стран. И все.
Как-то так.