RU
RU
Розділи
Матеріали
Думки Зустріч Байдена і Путіна

Чудес не буде. Чому зустріч Байдена і Путіна не вирішить проблем України

Ті, хто чекав від зустрічі Байдена і Путіна вирішення всіх проблем — наївні люди. Ніхто за нас наші проблеми не вирішить. З точки зору світової геополітики Україна не настільки значна величина, щоб заради нас приводити до готовності ядерні арсенали. Чудес не буде.

Ян Валєтов
Ян Валєтов
138

Ті, хто чекав від зустрічі Байдена і Путіна вирішення всіх проблем — наївні люди.

І з одного, і з іншого боку — просто наївні люди.

Ніхто за нас ніякі проблеми не вирішить. Можуть тупнути маленької ніжкою, насупити білясті брівки, сказати, що підтримують або не підтримують територіальну цілісність і стурбовані-не стурбовані поточною ситуацією.

З точки зору світової геополітики, світової економіки, світового впливу і т.д., якщо говорити глобально, ми, звичайно, не нуль, але величина не настільки значна, щоб заради нас приводити до готовності ядерні арсенали.

Це як з Північним Потоком-2: трішки аморально, трохи соромно і скажено вигідно. Не стануть США через такі дрібниці сваритися з головним союзником у Європі — Німеччиною.

Потрібно розуміти, що "дрібниці" — це ми. 40 мільйонів людей, мільйони квадратних кілометрів території, з усіма амбіціями, уражено. гордістю, розчаруваннями і надіями.

І з війною. І з втраченими окупованими територіями. І з убитими. І з хворою економікою. З усім гамузом проблем, з якими ми нікому, крім самих себе, не потрібні.

Важливо
Ворог мого ворога. Хто прийде на допомогу Україні, якщо в неї сильні супротивники і немає друзів

Нам дадуть в борг, можливо, нам продадуть зброю. Якщо пощастить, нас змусять проводити реформи прогнилої системи. Будуть контролювати, в кращому випадку.

Але ніхто не стане за нас воювати, будувати, змінюватися.

Я вже писав багато разів: усвідомлення того, що ми один на один зі своїми проблемами, своїм майбутнім і своїми тарганами — це тригер нашої потенційної перемоги.

Ніхто не згине, як роса на сонці, поки ми будемо тягати один одного за чуби. І панувати буде нічим і нікому, якщо ми самі не змінимося.

Дуже раджу згадати промову Черчилля, його звернення до народу Великобританії на початку Другої Світової. "Мені нема чого запропонувати вам..."

У грі США та РФ ми, звичайно, аргумент, фігура (вибачте, слово "пішак" більше підходило б), важіль тиску. Інструмент. Можливо, що ми вигідний союзник.

Але ніхто і нічого за нас не зробить. Ніхто не прикладе до грудей. Ніхто заради нас не стане йти проти вигоди і благополуччя своєї країни. Ніхто.

Важливо
НАТО не допоможе. Чим небезпечні для обороноздатності України ілюзії про вступ в Альянс

Це я говорю і тим співвітчизникам, які чекають дива від Байдена. І тим, хто чекає дива від Путіна.

Чудес не буде.

Для того, щоб вступити в НАТО доведеться працювати роками. Для того, щоб стати членами ЄС доведеться посадити за корупцію не одну сотню друзів, політиків і чиновників. І в Росію вас ніхто не візьме — не сподівайтеся. Там своїх проблем по горло. Доведеться вигрібати самим.

І витратити на це роки. Наші з вами безцінні роки.

А вчора відбулася довгоочікувана зустріч лідерів двох провідних країн. І все.

Якось так.

Першоджерело.