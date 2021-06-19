"Це нонсенс": у Білому домі спростували інформацію про замороження військової допомоги Україні

За словами Джен Псакі, США і далі будуть непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

У Білому домі спростували раніше поширену в ЗМІ інформацію про те, що США нібито заморожують військову допомогу Україні в розмірі $100 млн. Відповідну заяву на сайті адміністрації Джо Байдена опублікувала прес-секретар відомства Джен Псакі.

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"Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні в сфері безпеки, – це нонсенс. Буквально минулого тижня – напередодні саміту США-Росія – ми надали пакет допомоги в області безпеки на суму $150 млн, включаючи допомогу з летальною зброєю. Зараз ми надали всю суму, виділену Конгресом в рамках ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки", – йдеться в повідомленні.

Вона додала, що за два дні до саміту президент Байден виступив на сцені перед усім світом у НАТО і сказав, що США продовжують ставити Україну "в таке становище, щоб мати можливість продовжувати протистояти фізичній агресії Росії".

"Ми також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Як президент Байден прямо сказав президенту Путіну, що ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", – запевнили в Білому домі.

Інформація про те, що США тимчасово призупинили надання пакету військової допомоги Україні, який включав в себе арсенал смертоносної зброї, з'явилася в п'ятницю, 18 червня, в Politico, котре посилалося на свої джерела. За даними видання, члени Ради національної безпеки заморозили заплановану поставку після того, як російські офіційні особи вивели частину військ з цього району.

Поки пакет допомоги заморожений, один із чиновників повідомив Politico, що в разі необхідності зброя може бути швидко відправлена в Україну. Пентагон раніше схвалив два пакети допомоги на суму $275 мільйонів доларів у цьому році.

Білий дім неодноразово надавав ресурси і підтримку Україні в останні роки на тлі зіткнень між українськими військовими та підтримуваними Росією силами сепаратистів в прикордонному регіоні. Натомість РФ всіляко заперечує активну військову присутність у межах України.

Рішення не просувати пакет допомоги в розмірі $100 млн доларів викликало критику з боку сенатора Джеймса Ріша з Айдахо, високопоставленого республіканського члена сенатського комітету з міжнародних відносин.

"Коли Путін почав збирати свої війська на її кордоні, вже пора було більше забезпечувати захист України. Їх нібито відведення не повинне було викликати скорочення підтримки США", – заявив він в інтерв'ю Washington Post.

Дії Росії щодо України були основним джерелом розбіжностей напередодні зустрічі президента Байдена на вищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним. Раніше на цьому тижні Байден заявив, що Україна не відповідає критеріям, необхідним для вступу в НАТО. Він закликав український уряд боротися з корупцією в своїх рядах. У той же час президент США пообіцяв підтримати зусилля України щодо протидії російській агресії в регіоні.

Як відомо, Байден і Путін під час зустрічі в Женеві так і не змогли домовитися по Україні. Про неї під час пресконференцій було сказано мало і нічого нового.