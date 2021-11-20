Письмо Екатерины II с призывом вакцинироваться продадут на аукционе в Лондоне (видео)

До 30 ноября письмо, написанное 234 года назад, будет экспонироваться в Москве, а уже 1 декабря его продадут в британской столице.

Письмо, написанное российской императрицей Екатериной II (Великой) 234 года назад, в котором она призывала подданных вакцинироваться против оспы, собираются выставить на аукционе в Лондоне вместе с ее портретом работы Дмитрия Левицкого, и, по предварительным подсчетам, первоначальная цена лота составляет 1,2 млн фунтов стерлингов ($1,6 млн), пишет Daily Mail.

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По информации издания, на данный момент письмо императрицы выставили в Москве, пытаясь таким образом ускорить темпы вакцинации, которые в стране по-прежнему низкие.

В послании от 20 апреля 1787 года, адресованном "верховному губернатору Малороссии" (так в Российской империи называли Левобережную Украину) графу Петру Румянцеву, она дает указания властям, как организовать эффективную кампанию вакцинации против черной оспы, обустроить пункты для ее проведения и тому подобное.

[ + – ] Письмо и портрет Екатерины Великой оценен в 1,2 млн фунтов стерлингов Фото: macdougallauction.com

"Одной из важнейших задач должно стать внедрение прививки от оспы, которая, как известно, наносит большой вред, особенно простым людям", – говорится в послании.

Соруководитель Лондонского аукционного дома Екатерина МакДугалл рассказала, что императрица организовала "нереальную" пропагандистскую кампанию по вакцинации людей, но не требовала вакцинации, поскольку "она знала, что русский народ восстанет против этого". Екатерина II одной из первых привилась от черной оспы и заставила это сделать свое окружение, подав пример подданным.

[ + – ] Письмо Екатерины II продадут на Лондонском аукционе 1 декабря вместе с ее портретом

Когда Людовик XV во Франции умер от оспы в 1774 году, Екатерина, как сообщается, сказала, что умереть от болезни в просвещенном XVIII веке было "варварством".

"Я очень надеюсь, что однажды, может быть, в ближайшем будущем, мы сможем сказать: "Какое варварство – умереть от COVID в XXI веке", – отметила Екатерина МакДугалл.

До того, как письмо Екатерины II представили общественности, оно хранилось в частной коллекции. До 30 ноября письмо будет в российской столице, в усадьбе Зубовых на Таганке, а уже 1 декабря его выставят на Лондонском аукционе для дальнейшей продажи.

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