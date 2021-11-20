Лист Катерини II із закликом вакцинуватися продадуть на аукціоні у Лондоні (відео)

До 30 листопада лист, написаний 234 роки тому, експонуватиметься в Москві, а вже 1 грудня його продадуть у британській столиці.

Лист, написаний російською імператрицею Катериною II (Великою) 234 роки тому, в якому вона закликала підданих вакцинуватися проти віспи, мають намір виставити на аукціоні в Лондоні разом з її портретом роботи Дмитра Левицького, і, за попередніми підрахунками, початкова ціна лота складає 1,2 млн фунтів стерлінгів ($1,6 млн), пише Daily Mail.

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За інформацією видання, на даний момент лист імператриці виставили в Москві, намагаючись таким чином прискорити темпи вакцинації, які у країні, як і раніше, низькі.

У посланні від 20 квітня 1787 року, адресованому "верховному губернатору Малоросії" (так у Російській імперії називали Лівобережну Україну) графу Петру Румянцеву, вона дає вказівки владі, як організувати ефективну кампанію вакцинації проти чорної віспи, облаштувати пункти для її проведення і так далі.

[ + – ] Лист та портрет Катерини Великої оцінено в 1,2 млн фунтів стерлінгів Фото: macdougallauction.com

"Одним із найважливіших завдань має стати впровадження щеплення від віспи, яка, як відомо, завдає великої шкоди, особливо простим людям", – йдеться у посланні.

Співкерівник Лондонського аукціонного будинку Катерина МакДугалл розповіла, що імператриця організувала "нереальну" пропагандистську кампанію з вакцинації людей, але не вимагала вакцинації, оскільки "вона знала, що російський народ повстане проти цього". Катерина II однією з перших прищепилася від чорної віспи і змусила це зробити своє оточення, показавши приклад підданим.

[ + – ] Лист Катерини II продадуть на Лондонському аукціоні 1 грудня разом із її портретом

Коли Людовік XV у Франції помер від віспи в 1774, Катерина, як повідомляється, сказала, що померти від хвороби в освіченому XVIII столітті було "варварством".

"Я дуже сподіваюся, що одного разу, можливо, в найближчому майбутньому, ми зможемо сказати: "Яке варварство — померти від COVID у XXI столітті", — зазначила Катерина МакДугалл.

До того, як лист Катерини II представили громадськості, він зберігався у приватній колекції. До 30 листопада лист демонструватиметься в російській столиці, в садибі Зубових на Таганці, а вже 1 грудня його виставлять на Лондонському аукціоні для подальшого продажу.

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