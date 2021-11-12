Драгоценности императорской семьи Романовых ушли с молотка в Женеве

Окончательная стоимость комплекта, состоящего из броши и пары сережек с бриллиантами и сапфирами, была продана по цене, почти в два раза превысившей первоначальную.

В Женеве на аукционе Sotheby's проданы брошь и серьги с сапфирами и бриллиантами, которые принадлежали великой княгине Марии Павловне, сообщается на сайте аукционного дома.

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Украшения, которые изначально оценивались в $304- $522 тыс, в конечном итоге ушли за почти $877 тыс.

Брошь, состоящая из крупного цейлонского сапфира в 26,8 карата и окаймленная двумя рядами бриллиантов, и серьги с сапфирами в 6,69 и 9,36 карата и бриллиантами были изготовлены в начале 1900-ых годов. Украшения, принадлежавшие Марии Павловне-старшей, вывез из еще не разграбленного большевиками Владимирского дворца в Санкт-Петербурге 57-летний Альберт Стопфорд, доверенное лицо княгини. Доступ к драгоценностям он получил при содействии ее старшего сына Бориса и доверенного слуги, который впустил Стопфорда, одетого в рабочую одежду, через боковую дверь.

[ + – ] Брошь и серьги проданы за $877 тыс Фото: sothebys.com

"Он осторожно разобрал драгоценности, сложив их в старую газету, чтобы защитить их. В сейфе были также деньги, которые Стопфорд обменял на новые революционные банкноты, и 30 июля отправился в поездку продолжительностью три ночи в Кисловодск на Кавказе, где у Марии Павловны был дом. В дневнике он записывает свой приезд: "КИСЛОВОДСК. Великая княгиня приняла меня в своем кабинете на родине, и мы пересчитали деньги, которые я купил ей в сапогах из Петрограда. Это были революционные купюры в тысячу рублей, которых она никогда раньше не видела". Это был последний его визит к ней перед тем, как отправиться в Лондон с ее драгоценностями, хотя он получил письмо от нее, в котором говорилось, что "накануне вечером, 13-14 сентября, Комитет рабочих и солдат пришел в дом в 2.30 и оставался до 6, открывая, обыскивая и переворачивая все с ног на голову", – описывает события тех дней Уильям Кларк в своей книге "Тайные сокровища Романовых: спасая царские драгоценности", опубликованной в 2009 году.

[ + – ] Альберт Стопфорд Фото: Википедия

Спопфорд занимал очень важное место в общественной жизни Санкт-Петербурга (тогда называвшегося Петроградом). Он был свидетелем революции с июля 1915 года по октябрь 1917 года и опубликовал свой дневник и письма анонимно в 1919 году. Из них ясно, что он был в очень близких отношениях с великой княгиней. Он также постоянно контактировал с британским послом и сотрудниками посольства, передавая информацию и действуя в качестве полуофициального курьера во время своих путешествий между Петроградом и Лондоном.

[ + – ] Сапфир в центре броши весит 26,8 карата [ + – ] Вес сапфиров в серьгах – 6,69 и 9,36 карата

Именно поэтому Мария Павловна и доверила ему в распоряжение свою коллекцию драгоценностей, которую он, воспользовавшись своим дипломатическим преимуществом, переправил на Запад.

По возвращении в Англию Альберт Стопфорд положил драгоценности в сейф в одном из лондонских банков, где они пробыли более двух лет. К тому времени Мария Павловна добралась до Европы. Она хотела разделить драгоценности и обсудила со Стопфордом, к кому лучше обратиться по этому поводу. Картье в Париже показался им лучшим выбором, так как многие драгоценности поступили именно от того ювелирного дома. В середине июня 1920 года Стопфорд получил то, что, вероятно, было его последним письмом от "его великой герцогини", в котором она сказала, что "предложение очень заманчиво", но в июле ее здоровье серьезно пострадало от испытаний предыдущих четырех лет, и 6 сентября она умерла.

Разделение драгоценных камней стало главным делом ее воли, и они были переданы в руки Картье для оценки. Затем украшения, стоимость которых исчислялась десятками миллионов фунтов стерлингов, ушли с аукционов. В 1920 году королева Мария, супруга Георга V, приобрела на аукционе несколько этих драгоценностей, в том числе знаменитую Владимирскую тиару. Ее унаследовала ее внучка, королева Елизавета Вторая, которая иногда надевает ее на открытие ежегодной сессии парламента.

[ + – ] Великая княгиня Мария Павловна и ее Владимирская тиара, которую теперь можно увидеть на голове Елизаветы II Фото: Википедия

Напомним, ранее с молотка ушли бриллиантовые браслеты последней королевы Франции Марии Антуанетты. Неизвестный покупатель отдал за них $8 млн долларов.