В Калифорнии трассу возле Сан-Диего засыпало долларами (видео)

Увидев разлетающиеся деньги, водители останавливали авто и выбегали, чтобы собрать купюры. Теперь полиция просит всех, кто делал это, вернуть деньги, дав 48 часов.

Тысячи долларов засыпали шоссе Interstate 5 в округе Сан-Диего в Калифорнии после того, как одна из дверей бронеавтомобиля, перевозившего деньги, случайно распахнулась, и мешки с наличными выпали на дорогу, сообщает The San Diego Union-Tribune. Один из них лопнул, в результате чего доллары разлетелись на много десятков метров вокруг.

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Очевидец случившегося, фитнес-тренер Деми Бэгби опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором видно, как люди выбегают из автомобилей, перекрывших движение, и собирают деньги, стараясь нахватать побольше купюр, которые были, в основном, номиналом 1 и 20 долларов.

"Это самая безумная вещь, которую я когда-либо видела. Буквально все останавливались на автостраде, чтобы собирать деньги. Это безумие!", – говорит девушка.

[ + – ] Фитнес-тренер Деми Бэгби сняла на видео, как люди собирали рассыпавшиеся деньги

Уже вскоре на место происшествия прибыла полиция, потребовавшая у граждан вернуть деньги. Местная пресса пишет о том, что были арестованы два человека. Они заперлись в машине, и правоохранителям пришлось отбуксировать авто в участок вместе с людьми.

По словам офицера Калифорнийского дорожного патруля (CHP) Джима Беттенкура, правоохранители предупредили людей, что любому, кто остановился, чтобы насобирать денег, и не хочет их вернуть, "возможно, будут предъявлены обвинения".

Другой сотрудник CHP, сержант Кертис Мартин, рассказал, что около 12 человек вернули полиции деньги, собранные ими на шоссе. Он уточнил, что грузовик с долларами направлялся из Сан-Диего в офис Федеральной корпорации по страхованию вкладов, широко известной как FDIC. Сколько денег было возвращено, Кертис не уточнял, как и не озвучил сумму, улетевшую из грузовика.

В вечернем заявлении в пятницу, 19 ноября, офицер CHP Мэри Бейли поблагодарила тех, кто уже вернул собранные деньги, и предупредила:

"В социальных сетях было размещено 16 фотографий и видео, на которых запечатлены лица и номерные знаки на месте происшествия. CHP работает с ФБР, чтобы выявить тех, кто участвовал в краже денег".

Им дали 48 часов, чтобы вернуть деньги без применения карательных санкций.

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