У Каліфорнії трасу біля Сан-Дієго засипало доларами (відео)
Побачивши гроші, що розлітаються, водії зупиняли авто і вибігали, щоб зібрати купюри. Тепер поліція просить усіх, хто це робив, повернути долари, давши 48 годин.
Тисячі доларів засипали шосе Interstate 5 в окрузі Сан-Дієго в Каліфорнії після того, як одна половина дверей бронеавтомобіля, що перевозив гроші, випадково відчинилася, і мішки з готівкою випали на дорогу, повідомляє The San Diego Union-Tribune. Один із них лопнув, внаслідок чого долари розлетілися на багато десятків метрів навколо.
Очевидець того, що сталося, фітнес-тренер Демі Бегбі опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому видно, як люди вибігають з автомобілів, що перекрили рух, і збирають гроші, намагаючись набрати більше купюр, які були в основному номіналом 1 і 20 доларів.
"Це найбожевільніша річ, яку я коли-небудь бачила. Буквально всі зупинялися на автостраді, щоб збирати гроші. Це божевілля!", – каже дівчина.
Вже незабаром на місце події прибула поліція, яка вимагала від громадян повернути гроші. Місцева преса пише про те, що заарештовано двох громадян. Вони замкнулися в машині, і правоохоронцям довелося відбуксирувати авто у відділок разом із людьми.
За словами офіцера Каліфорнійського дорожнього патруля (CHP) Джима Беттенкура, правоохоронці попередили людей, що будь-кому, хто зупинився, щоб назбирати грошей, і не хоче їх повертати, "можливо, будуть висунуті звинувачення".
Інший співробітник CHP, сержант Кертіс Мартін, розповів, що близько 12 людей повернули поліції гроші, зібрані ними на шосе. Він уточнив, що вантажівка з доларами прямувала із Сан-Дієго до офісу Федеральної корпорації зі страхування вкладів, широко відомої як FDIC. Скільки грошей було повернуто, Кертіс не уточнював, як і не озвучив суму, що випала з вантажівки і розлетілася.
У вечірній заяві в п'ятницю, 19 листопада, офіцер CHP Мері Бейлі подякувала тим, хто вже повернув зібрані гроші, і попередила:
"У соціальних мережах було розміщено 16 фотографій та відео, на яких зафіксовані обличчя та номерні знаки на місці події. CHP працює з ФБР, щоб виявити тих, хто брав участь у крадіжці грошей".
Їм дали 48 годин, щоб повернути кошти без застосування каральних санкцій.
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