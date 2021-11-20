У Каліфорнії трасу біля Сан-Дієго засипало доларами (відео)

Побачивши гроші, що розлітаються, водії зупиняли авто і вибігали, щоб зібрати купюри. Тепер поліція просить усіх, хто це робив, повернути долари, давши 48 годин.

Тисячі доларів засипали шосе Interstate 5 в окрузі Сан-Дієго в Каліфорнії після того, як одна половина дверей бронеавтомобіля, що перевозив гроші, випадково відчинилася, і мішки з готівкою випали на дорогу, повідомляє The San Diego Union-Tribune. Один із них лопнув, внаслідок чого долари розлетілися на багато десятків метрів навколо.

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Очевидець того, що сталося, фітнес-тренер Демі Бегбі опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому видно, як люди вибігають з автомобілів, що перекрили рух, і збирають гроші, намагаючись набрати більше купюр, які були в основному номіналом 1 і 20 доларів.

"Це найбожевільніша річ, яку я коли-небудь бачила. Буквально всі зупинялися на автостраді, щоб збирати гроші. Це божевілля!", – каже дівчина.

[ + – ] Фітнес-тренер Демі Бегбі зняла на відео, як люди збирали гроші, що розсипалися.

Вже незабаром на місце події прибула поліція, яка вимагала від громадян повернути гроші. Місцева преса пише про те, що заарештовано двох громадян. Вони замкнулися в машині, і правоохоронцям довелося відбуксирувати авто у відділок разом із людьми.

За словами офіцера Каліфорнійського дорожнього патруля (CHP) Джима Беттенкура, правоохоронці попередили людей, що будь-кому, хто зупинився, щоб назбирати грошей, і не хоче їх повертати, "можливо, будуть висунуті звинувачення".

Інший співробітник CHP, сержант Кертіс Мартін, розповів, що близько 12 людей повернули поліції гроші, зібрані ними на шосе. Він уточнив, що вантажівка з доларами прямувала із Сан-Дієго до офісу Федеральної корпорації зі страхування вкладів, широко відомої як FDIC. Скільки грошей було повернуто, Кертіс не уточнював, як і не озвучив суму, що випала з вантажівки і розлетілася.

У вечірній заяві в п'ятницю, 19 листопада, офіцер CHP Мері Бейлі подякувала тим, хто вже повернув зібрані гроші, і попередила:

"У соціальних мережах було розміщено 16 фотографій та відео, на яких зафіксовані обличчя та номерні знаки на місці події. CHP працює з ФБР, щоб виявити тих, хто брав участь у крадіжці грошей".

Їм дали 48 годин, щоб повернути кошти без застосування каральних санкцій.

Раніше ми розповідали про те, що українські інкасатори загубили пакет, у якому було 200 тисяч гривень. Це сталося на Одещині.