За рулем внедорожника, который сбил 40 человек в Висконсине, сидел чернокожий рэпер (фото, видео)

Предполагается, что Брукс совершил преднамеренно наезд на людей, в качестве мести за оправдательный приговор Кайлу Риттенхаусу.

Стали известны подробности трагедии в городе Уокешо штата Висконсин, в которой пострадали более 40 и погибли 5 участников парада перед Днем благодарения. За рулем автомобиля, который врезался в толпу людей, находился темнокожий рэпер Даррел Брукс под ником MathBoi Fly. Об этом сообщает издание Heavy.

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[ + – ] Фото Брукса, сидящего за рулем внедорожника во время наезда на людей в Уокешо

Сообщается, что Брукс ранее имел проблемы с законом и несколько раз привлекался за различные правонарушения, в том числе домашнее насилие, хулиганство и вымогательство. Накануне трагедии его выпустили из тюрьмы под залог в тысячу долларов. Некоторые СМИ утверждают, что Брукс является сторонником черного расизма и активистом движения BLM ("Жизни темнокожих важны").

Его нынешний поступок связывают с делом 18-летнего Кайла Риттенхауса, который был оправдан на суде после того, как его обвинили в убийстве двух чернокожих мародеров. Предположительно Брукс целенаправленно врезался в участников парада, чтобы отомстить за оправдательный приговор.

В полиции штата сообщается, что автомобиль был обнаружен в Милуоки, штат Висконсин, по адресу проживания 39-летнего Дэррела Брукса. В задержании преступника участвовали два отряда полиции.

Напомним, что в воскресенье в Висконсине красный внедорожник сбил более 40 человек во время проведения парада. По предварительным данным, в реузльтате погибло 5 человек.