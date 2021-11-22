За кермом позашляховика, який збив 40 людей у Вісконсині, сидів чорношкірий репер (фото, відео)

Передбачається, що Брукс скоїв навмисний наїзд на людей як помсту за виправдувальний вирок Кайлу Ріттенхаусу.

Стали відомі подробиці трагедії в місті Вокеша штату Вісконсин, у якій постраждали понад 40 та загинули 5 учасників параду перед Днем подяки. За кермом автомобіля, який врізався в натовп людей, був темношкірий репер Даррелл Брукс під ніком MathBoi Fly. Про це повідомляє видання Heavy.

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[ + – ] Фото Брукса, який сидить за кермом позашляховика під час наїзду на людей у Вокеша

Повідомляється, що Брукс раніше мав проблеми з законом і кілька разів був притягнений за різні правопорушення, зокрема домашнє насильство, хуліганство та здирство. Напередодні трагедії його випустили з в'язниці під заставу в тисячу доларів. Деякі ЗМІ стверджують, що Брукс є прихильником чорного расизму та активістом руху BLM ("Життя темношкірих важливе").

Його нинішній вчинок пов'язують зі справою 18-річного Кайла Ріттенхауса, якого виправдали на суді після того, як його звинуватили в убивстві двох чорношкірих мародерів. Імовірно, Брукс цілеспрямовано врізався в учасників параду, щоб помститися за виправдувальний вирок.

У поліції штату повідомляється, що автомобіль виявили в Мілвокі, штат Вісконсин, за адресою проживання 39-річного Деррелла Брукса. У затриманні злочинця брали участь два загони поліції.

Нагадаємо, що в неділю у Вісконсині червоний позашляховик збив понад 40 людей під час проведення параду. За попередніми даними, у результаті загинуло 5 осіб.