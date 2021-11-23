Суицид в самолете: россиянин покончил с собой во время рейса из Шарм-эль-Шейха

Родственники сообщили, что мужчина был психически нездоров и, вероятно, совершил самоубийство во время обострения болезни.

Пассажир самолета сибирских авиалиний S7, летевшего из египетского Шарм-эль-Шейха в Самару (Россия), покончил с собой в туалете во время полета. По предварительным данным, им оказался 48-летний россиянин Александр, житель Самары. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Тело россиянина нашли бортпроводницы спустя 15 минут после того, как мужчина заперся в туалете самолета. Несколько пассажиров рейса, которые оказались врачами, помогали освободить висевшее в петле тело, после чего безуспешно попытались вернуть к жизни самоубийцу.

Экипаж самолета вынужден был приземлиться в Каире для того, чтобы поместить тело в багажное отделение, после чего рейс продолжил следовать по маршруту в Самару. В результате самолет прибыл в Самару с 5-часовым опозданием.

Как выяснилось, россиянин один отдыхал в Шарм-эль-Шейхе и во время отпуска писал своей жене, что любит ее. Пассажиры рейса рассказали, что сразу после взлета, мужчина вел себя странно – был возбужден, разговаривал с собой и пытался себя успокаивать. Позже родственники сообщили, что мужчина имел проблемы с психическим здоровьем и, вероятно, совершил самоубийство во время обострения.

Ранее сообщалось, что сотрудники киевской патрульной полиции сумели предотвратить суицид 22-летней девушки, которая хотела спрыгнуть с моста Патона. Копам удалось уговорить ее вернуться на пешеходную часть моста.

В Херсонской области трое школьников в результате буллинга довели до суицида 14-летнюю девочку. Медикам удалось ее спасти.