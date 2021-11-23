Суїцид у літаку: росіянин наклав на себе руки під час рейсу з Шарм-ель-Шейха

Родичі повідомили, що чоловік був психічно нездоровий і, ймовірно, вчинив самогубство під час загострення хвороби.

Пасажир літака сибірських авіаліній S7, що летів із єгипетського Шарм-ель-Шейха до Самари (Росія), наклав на себе руки в туалеті під час польоту. За попередніми даними, ним виявився 48-річний росіянин Олександр, мешканець Самари. Про це повідомляє "Вечірня Москва".

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Тіло росіянина знайшли бортпровідниці через 15 хвилин після того, як чоловік замкнувся в туалеті літака. Кілька пасажирів рейсу, які виявилися лікарями, допомагали звільнити тіло, що висіло в петлі, після чого безуспішно спробували повернути до життя самогубця.

Екіпаж літака змушений був приземлитися в Каїрі для того, щоб помістити тіло в багажне відділення, після чого рейс продовжував рухатися маршрутом у Самару. В результаті літак прибув до Самари з 5-годинним запізненням.

Як з'ясувалося, росіянин один відпочивав у Шарм-ель-Шейху та під час відпустки писав своїй дружині, що любить її. Пасажири рейсу розповіли, що відразу після зльоту чоловік поводився дивно – був збуджений, розмовляв із собою та намагався себе заспокоювати. Пізніше родичі повідомили, що чоловік мав проблеми з психічним здоров'ям і, ймовірно, вчинив самогубство під час загострення.

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