Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван в возрасте 90 лет

Жизнь корейского диктатора была могла оборваться еще в 1996, когда суд приговорил его к смертной казни за жестокое подавление протестов, которые проходили в стране в 80-х годах.

Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался в своем доме в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap News.

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В некрологе говорится, что экс-президент перед смертью изъявил желание, чтобы его похоронили "на возвышенности с видом на территорию Северной Кореи".

Что известно о Чон Ду Хване?

Чон Ду Хван родился 18 января 1931 года в семье многодетного крестьянина из южнокорейского уезда Хапчхон. Во время Корейской войны 1950-1953 годов поступил в Корейскую военную академию, которую окончил в звании офицера пехоты в 1955 году.

Военную карьеру будущий президент начал в 1960 году во время совместных маневров США и Республики Корея на острове Окинава. Через три года Чон Ду Хван стал работать в ЦРУ Республики Корея, а в 1969 получил должность старшего советника начальника штаба армии. Участвовал во Вьетнамской войне.

На пути к власти Чон Ду Хван в декабре 1979 года в результате вооруженного переворота устранил своего главного оппонента — начальника штаба армии Чон Сын Хва, обвинив его в заговоре, после чего фактически стал управлять страной.

Репутацию диктатора Чон Ду Хван приобрел после жестокого подавления народного антиправительственного восстания в Кванджу в мае 1980 года, в котором погибло тысячи студентов.

После отстранения от власти в 1987 году Чон Ду Хван был признан виновным в злоупотреблении властью и коррупции, а в 1996 году был осужден за многочисленные преступления против мирных протестующих в стране. Суд вынес ему смертный приговор, однако учитывая добровольную передачу власти законно избранному президенту, Чон Ду Хван был помилован.

Сам экс-президент не сожалел о методах подавления протестных акций в стране. Он считал их необходимыми для спасения нации от политического кризиса и отрицал отправку войск в Кванджу.

"Я уверен, что предприму те же действия, если возникнет такая же ситуация", — заявлял он в суде.

Ранее сообщалось, что государственное телевидение Северной Кореи показало интервью с жителем страны, который обеспокоен похудением Ким Чен Ына. Он заверил, что при виде стройного генсека, все люди "чуть не плачут".