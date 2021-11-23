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Помер колишній президент Південної Кореї Чон Ду Хван у віці 90 років

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Чон Ду Хван
Колишній президент Південної Кореї Чон Ду Хван

Життя корейського диктатора було могло обірватися ще 1996 року, коли суд засудив його до страти за жорстоке придушення протестів, які відбувалися в країні в 80-х роках.

Колишній президент Південної Кореї Чон Ду Хван помер у своєму будинку у віці 90 років після тривалої хвороби. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap News.

У некролозі йдеться, що експрезидент перед смертю виявив бажання, щоб його поховали "на височині з краєвидом на територію Північної Кореї".

Що відомо про Чон Ду Хвана?

Чон Ду Хван народився 18 січня 1931 року в сім'ї багатодітного селянина з південнокорейського повіту Хапчхон. Під час Корейської війни 1950-1953 років вступив до Корейської військової академії, яку закінчив у званні офіцера піхоти в 1955 році.

Військову кар'єру майбутній президент розпочав у 1960 році під час спільних маневрів США та Республіки Корея на острові Окінава. Через три роки Чон Ду Хван почав працювати в ЦРУ Республіки Корея, а 1969 отримав посаду старшого радника начальника штабу армії. Брав участь у В'єтнамській війні.

На шляху до влади Чон Ду Хван у грудні 1979 року внаслідок збройного перевороту усунув свого головного опонента — начальника штабу армії Чон Син Хва, звинувативши його в змові, після чого фактично керував країною.

Репутацію диктатора Чон Ду Хван набув після жорстокого придушення народного антиурядового повстання у Кванджу у травні 1980 року, у якому загинуло тисячі студентів.

Після усунення від влади в 1987 році Чон Ду Хван був визнаний винним у зловживанні владою та корупції, а в 1996 році був засуджений за численні злочини проти мирних протестувальників у країні. Суд виніс йому смертний вирок, проте з огляду на добровільну передачу влади законно обраному президенту Чон Ду Хван був помилований.

Сам експрезидент не шкодував через методи придушення протестних акцій у країні. Він вважав їх необхідними для порятунку нації від політичної кризи та заперечував відправку військ у Кванджу.

"Я впевнений, що вживу тих самих дій, якщо виникне така ж ситуація", — заявляв він у суді.

Раніше повідомлялося, що державне телебачення Північної Кореї показало інтерв'ю з жителем країни, який стурбований схудненням Кім Чен Ина. Він запевнив, що, побачивши стрункого генсека, усі люди "ледве не плачуть".