Помер колишній президент Південної Кореї Чон Ду Хван у віці 90 років

Життя корейського диктатора було могло обірватися ще 1996 року, коли суд засудив його до страти за жорстоке придушення протестів, які відбувалися в країні в 80-х роках.

Колишній президент Південної Кореї Чон Ду Хван помер у своєму будинку у віці 90 років після тривалої хвороби. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap News.

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У некролозі йдеться, що експрезидент перед смертю виявив бажання, щоб його поховали "на височині з краєвидом на територію Північної Кореї".

Що відомо про Чон Ду Хвана?

Чон Ду Хван народився 18 січня 1931 року в сім'ї багатодітного селянина з південнокорейського повіту Хапчхон. Під час Корейської війни 1950-1953 років вступив до Корейської військової академії, яку закінчив у званні офіцера піхоти в 1955 році.

Військову кар'єру майбутній президент розпочав у 1960 році під час спільних маневрів США та Республіки Корея на острові Окінава. Через три роки Чон Ду Хван почав працювати в ЦРУ Республіки Корея, а 1969 отримав посаду старшого радника начальника штабу армії. Брав участь у В'єтнамській війні.

На шляху до влади Чон Ду Хван у грудні 1979 року внаслідок збройного перевороту усунув свого головного опонента — начальника штабу армії Чон Син Хва, звинувативши його в змові, після чого фактично керував країною.

Репутацію диктатора Чон Ду Хван набув після жорстокого придушення народного антиурядового повстання у Кванджу у травні 1980 року, у якому загинуло тисячі студентів.

Після усунення від влади в 1987 році Чон Ду Хван був визнаний винним у зловживанні владою та корупції, а в 1996 році був засуджений за численні злочини проти мирних протестувальників у країні. Суд виніс йому смертний вирок, проте з огляду на добровільну передачу влади законно обраному президенту Чон Ду Хван був помилований.

Сам експрезидент не шкодував через методи придушення протестних акцій у країні. Він вважав їх необхідними для порятунку нації від політичної кризи та заперечував відправку військ у Кванджу.

"Я впевнений, що вживу тих самих дій, якщо виникне така ж ситуація", — заявляв він у суді.

Раніше повідомлялося, що державне телебачення Північної Кореї показало інтерв'ю з жителем країни, який стурбований схудненням Кім Чен Ина. Він запевнив, що, побачивши стрункого генсека, усі люди "ледве не плачуть".