Основатель Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции (фото)

Для того, чтобы получить французское гражданство, как сообщают эксперты, в некоторых случаях достаточно на хорошем уровне владеть французским языком.

Российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров получил французское гражданство. Соответствующий указ премьер-министра страны Жана Кастекса был опубликован на сайте правительственного журнала Французской Республики.

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Согласно документу от 23 августа, Павел Дуров, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде (СССР), получил гражданство республики, что совпадает с ФИО, датой и местом рождения российского бизнесмена.

Как сообщили эксперты издания Forbes, для того чтобы участвовать в программе натурализации, необязательно проживать на территории Франции определенное время – в некоторых случаях достаточно знать французский язык. Судя по всему, российский предприниматель им владеет в достаточной степени.

Известно, что у Дурова уже есть гражданство государства Сент-Китс и Невис, которое позволяет в безвизовом режиме посещать страны Евросоюза и Великобритании.

[ + – ] Скан паспорта государства Сент-Китс и Невис гражданина Дурова

Напомним, что в 2014 году для того, что получить гражданство Сент-Китс и Невис Дуров пожертвовал $250 тыс. в одно из предприятий этого государства. Сообщалось, что российский бизнесмен, таким образом, поддержал сахарную промышленность небольшого государства в Карибском море.

Павел Дуров был замечен в компании трех девушек в Дубае после того. как в октябре выпустил манифест, в котором проповедовал одиночество и призывал отказываться от роскошной жизни. По его словам, людям необходимо научится ценить простые вещи — например, прогулки на природе.