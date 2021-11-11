Павла Дурова заметили в компании девушек в Дубае (фото)

Призвав людей проводить жизнь скромно и тихо, российский предприниматель не отказывается от богатства и роскоши.

В настоящее время Павел Дуров находится в роскошном отеле в Дубае "Manadarin Oriental". Фото, где 37-летний российский предприниматель сидит в кругу трех девушек, опубликовал телеграмм-канал "Антиглянец". Хотя недавно, в октябре этого года, Павел выпустил манифест, в котором проповедовал одиночество и призывал ценить простые вещи, больше бывать на природе, отказавшись от богатой жизни и роскоши. В частности от культуры ресторанов и жизни в мегаполисах.

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Что касается свободного времени, то Дуров предлагает в своем манифесте проводить его в одиночестве и соблюдать нормальный режим сна. Хотя сам предприниматель, судя по фото, по ночам не страдает от одиночества. Еще и в роскошной гостинице в ОАЭ.

[ + – ] Фото с телеграмм-канала "Антиглянец"

Относительно образа Павла Дурова, он верен ему уже долгое время: неизменная черная классика, в частности футболка.

Напомним, что ранее Павел Дуров в свой день рождения рассказал о 3 наиболее недооцененных и 7 переоцененных вещах. Основатель "ВКонтакте" и Telegram назвал "мусором" информацию из соцсетей и назвал отключение от них "лучшим, что мы можем сделать".

Также мы сообщали, что в Telegram начали тестировать рекламные сообщения. Сообщение с меткой "спонсировано" отображается в виде отдельного сообщения с кнопкой "Перейти к каналу". По нажатию на нее открывается публикация в телеграмм-канале Павла Дурова от 26 октября.