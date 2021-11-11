Павла Дурова помітили в компанії дівчат у Дубаї (фото)

Закликавши людей проводити життя скромно та тихо, російський підприємець не відмовляється від багатства та розкоші

Наразі Павло Дуров перебуває в розкішному готелі в Дубаї "Manadarin Oriental". Фото, де 37-річний російський підприємець сидить у колі трьох дівчат, опублікував телеграм-канал "Антиглянец". Хоча тільки нещодавно, у жовтні цього року, Павло випустив маніфест, у якому проповідував самотність та закликав цінувати прості речі, більше бувати на природі, відмовившись від багатого життя та розкоші. Зокрема, від культури ресторанів та життя в мегаполісах.

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Щодо вільного часу, то Дуров пропонує у своєму маніфесті проводити його на самоті та дотримуватися нормального режиму сну. Хоча сам підприємець, судячи з фото, ночами не страждає від самоти. Ще й у розкішному готелі в ОАЕ.

[ + – ] Фото з телеграм-каналу "Антиглянець"

Щодо образу Павла Дурова, то він вірний йому вже довгий час: незмінна чорна класика, зокрема футболка.

Нагадаємо, що раніше Павло Дуров у свій день народження розповів про 3 найбільш недооцінені та 7 переоцінених речей. Засновник "ВКонтакте" і Telegram назвав "сміттям" інформацію із соцмереж і назвав відключення від них "кращим, що ми можемо зробити".

Також ми повідомляли, що в Telegram почали тестувати рекламні повідомлення. Повідомлення з позначкою "спонсоровано" відобразилося у формі окремого допису з кнопкою "Перейти до каналу". Після натискання на неї відкривається публікація в телеграм-каналі Павла Дурова від 26 жовтня.