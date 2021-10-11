Павло Дуров у свій день народження розповів про 3 найбільш недооцінені та 7 переоцінених речей
Засновник "ВКонтакте" і Telegram назвав "сміттям" інформацію із соцмереж і назвав відключення від них "кращим, що ми можемо зробити". У той же час він закликав більше спати, бувати на природі та на самоті.
10 жовтня засновник месенджера Telegram і соціальної мережі "ВКонтакте" Павло Дуров відсвяткував свій день народження, і в цей день він вирішив поділитися своїм списком найбільш, на його погляд, недооцінених і переоцінених речей. Розробник опублікував цей список на своєму Telegram-каналі.
Три найбільш недооцінені речі:
- Сон. Дуров констатує, що це заняття покращує роботу імунної системи, а також підвищує креативність і психологічне благополуччя.
- Природа. На думку розробника, людина біологічно створена так, щоб на природі добре почуватися.
- Самотність. Бізнесмен упевнений, що самотність є джерелом натхнення для духовних та інтелектуальних проривів.
Сім найбільш переоцінених речей
- Мегаполіси. Засновник Telegram вважає, що доступ до ресурсів великих міст варто мати, але жити при цьому краще за їхніми межами, оскільки вони є джерелом забруднення, злочинності.
- Ресторани. Дуров впевнений, що ресторани пропонують найбільш повільний і неефективний спосіб харчування, в той час як домашнє приготування їжі дає можливість мати більш правильний і відповідний кожній людині раціон.
- Спека. Висока температура повітря, як вважає підприємець, може не тільки розслабляти людину, але й підвищувати ризик виникнення у неї онкології і прискореного старіння організму. Холод, на думку Дурова, може прояснювати дух, тіло і розум.
- Модні тенденції. Засновник месенджера вважає, що гонитва за трендами сповнена серйозними витратами і не має практичного сенсу. Він закликає сконцентруватися на зручному одязі.
- Нерухоме майно. Дуров вважає, що покупка будинків і квартир лише обмежує в пересуванні, в той час як оренда, навпаки, дає свободу.
- Соціальні мережі. На думку засновника "ВКонтакте", серед тієї інформації, яку надають нам соцмережі, багато "сміття, який захаращує наші уми", котрий знижує наше щастя і творчі здібності. Він назвав "найкращим, що ми можемо зробити в будь-який день", відключення від соціальних мереж.
- Поради знаменитостей. На думку розробника, люди часто радять іншим людям що-небудь з галузі знань, в якій мало що розуміють. На думку Дурова, найкраще покладатися на точну науку і думки експертів.
Фокус раніше писав про те, що внаслідок збоїв у роботі Facebook, WhatsApp, Instagram та інших соцмережах користувачі цих платформ почали масово переходити в Telegram. Засновник месенджера пообіцяв, що платформа не підведе їх.
Нагадаємо, Павло Дуров вважає, що людство з кожним роком стає все більш невільним і припустив, що нинішнє покоління згадуватимуть у зв'язку з тим, що воно дозволило світу "перетворитися на антиутопічний кошмар".