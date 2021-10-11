Павло Дуров у свій день народження розповів про 3 найбільш недооцінені та 7 переоцінених речей

Засновник "ВКонтакте" і Telegram назвав "сміттям" інформацію із соцмереж і назвав відключення від них "кращим, що ми можемо зробити". У той же час він закликав більше спати, бувати на природі та на самоті.

10 жовтня засновник месенджера Telegram і соціальної мережі "ВКонтакте" Павло Дуров відсвяткував свій день народження, і в цей день він вирішив поділитися своїм списком найбільш, на його погляд, недооцінених і переоцінених речей. Розробник опублікував цей список на своєму Telegram-каналі.

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Три найбільш недооцінені речі:

Сон. Дуров констатує, що це заняття покращує роботу імунної системи, а також підвищує креативність і психологічне благополуччя. Природа. На думку розробника, людина біологічно створена так, щоб на природі добре почуватися. Самотність. Бізнесмен упевнений, що самотність є джерелом натхнення для духовних та інтелектуальних проривів.

Сім найбільш переоцінених речей

Мегаполіси. Засновник Telegram вважає, що доступ до ресурсів великих міст варто мати, але жити при цьому краще за їхніми межами, оскільки вони є джерелом забруднення, злочинності. Ресторани. Дуров впевнений, що ресторани пропонують найбільш повільний і неефективний спосіб харчування, в той час як домашнє приготування їжі дає можливість мати більш правильний і відповідний кожній людині раціон. Спека. Висока температура повітря, як вважає підприємець, може не тільки розслабляти людину, але й підвищувати ризик виникнення у неї онкології і прискореного старіння організму. Холод, на думку Дурова, може прояснювати дух, тіло і розум. Модні тенденції. Засновник месенджера вважає, що гонитва за трендами сповнена серйозними витратами і не має практичного сенсу. Він закликає сконцентруватися на зручному одязі. Нерухоме майно. Дуров вважає, що покупка будинків і квартир лише обмежує в пересуванні, в той час як оренда, навпаки, дає свободу. Соціальні мережі. На думку засновника "ВКонтакте", серед тієї інформації, яку надають нам соцмережі, багато "сміття, який захаращує наші уми", котрий знижує наше щастя і творчі здібності. Він назвав "найкращим, що ми можемо зробити в будь-який день", відключення від соціальних мереж. Поради знаменитостей. На думку розробника, люди часто радять іншим людям що-небудь з галузі знань, в якій мало що розуміють. На думку Дурова, найкраще покладатися на точну науку і думки експертів.

Фокус раніше писав про те, що внаслідок збоїв у роботі Facebook, WhatsApp, Instagram та інших соцмережах користувачі цих платформ почали масово переходити в Telegram. Засновник месенджера пообіцяв, що платформа не підведе їх.

Нагадаємо, Павло Дуров вважає, що людство з кожним роком стає все більш невільним і припустив, що нинішнє покоління згадуватимуть у зв'язку з тим, що воно дозволило світу "перетворитися на антиутопічний кошмар".