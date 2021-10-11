Павел Дуров в свой день рождения рассказал о 3 самых недооцененных и 7 переоцененных вещах

Основатель "ВКонтакте" и Telegram назвал "мусором" информацию из соцсетей и назвал отключение от них "лучшим, что мы можем сделать". В то же время он призвал больше спать, бывать на природе и в одиночестве.

10 октября основатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров отмечал свой день рождения, и в этот день он решил поделиться своим списком самых, на его взгляд, недооцененных и переоцененных вещей. Разработчик опубликовал этот список на своем Telegram-канале.

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Три самых недооцененных вещи

Сон. Дуров констатирует, что данное занятие улучшает работу иммунной системы, а также повышает креативность и психологическое благополучие. Природа. По мнению разработчика, человек биологически создан таким образом, чтобы на природе хорошо себя чувствовать. Одиночество. Бизнесмен уверен, что одиночество является источником вдохновения для духовных и интеллектуальных прорывов.

Семь наиболее переоцененных вещей

Мегаполисы. Основатель Telegram считает, что доступ к ресурсам больших городов стоить иметь, но жить при этом лучше за их пределами, поскольку они являются источником загрязнения, преступности. Рестораны. Дуров уверен, что рестораны предлагают наиболее медленный и неэффективный способ питания, в то время как домашнее приготовление пищи дает возможность иметь более правильный и подходящий каждому человеку рацион. Жара. Высокая температура воздуха, как считает предприниматель, может не только расслаблять человека, но и повышать риск возникновения у него онкологии и ускоренного старения организма. Холод, по мнению Дурова, может прояснять дух, тело и разум. Модные тенденции. Основатель мессенджера считает, что погоня за трендами чревата серьезными затратами и не имеет практического смысла. Он призывает сконцентрироваться на удобной одежде. Недвижимое имущество. Дуров полагает, что покупка домов и квартир лишь ограничивает в передвижении, в то время как аренда, напротив, дает свободу. Социальные сети. По мнению основателя "ВКонтакте", среди той информации, которую предоставляют нам соцсети, много "мусора, загромождающего наши умы", который снижает наше счастье и творческие способности. Он назвал "лучшим, что мы можем сделать в любой день", отключение от социальных сетей. Советы знаменитостей. По мнению разработчика, люди часто советуют другим людям что-либо из области знаний, в которой мало что понимают. По его мнению Дурова, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов.

Фокус ранее писал о том, что в результате сбоев в работе Facebook, WhatsApp, Instagram и других соцсетей юзеры этих платформ начали массово переходить в Telegram. Основатель мессенджера пообещал, что платформа не подведет их.

Напомним, Павел Дуров считает, что человечество с каждым годом становится все более несвободным и допустил, что нынешнее поколение будут вспоминать в связи с тем, что оно позволило миру "превратиться в антиутопический кошмар".