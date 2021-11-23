Засновник Telegram Павло Дуров став громадянином Франції (фото)

Для того, щоб отримати французьке громадянство, як повідомляють експерти, в деяких випадках достатньо добре володіти французькою мовою.

Російський бізнесмен і засновник Telegram Павло Дуров отримав французьке громадянство. Відповідний указ прем'єр-міністра країни Жана Кастекса було опубліковано на сайті урядового журналу Французької Республіки.

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Згідно з документом від 23 серпня, Павло Дуров, який народився 10 жовтня 1984 року в Ленінграді (СРСР), отримав громадянство республіки, що збігається з ПІБ, датою та місцем народження російського бізнесмена.

Як повідомили експерти видання Forbes, для того, щоб брати участь у програмі натуралізації, необов'язково проживати на території Франції певний час — у деяких випадках достатньо знати французьку мову. Зважаючи на все, російський підприємець нею володіє достатньою мірою.

Відомо, що Дуров вже має громадянство держави Сент-Кітс і Невіс, яка дозволяє в безвізовому режимі відвідувати країни Євросоюзу та Великобританії.

[ + – ] Скан паспорта держави Сент-Кітс і Невіс громадянина Дурова

Нагадаємо, що в 2014 році для того, щоб отримати громадянство Сент-Кітс і Невіс Дуров, пожертвував $250 тис. в одне з підприємств цієї держави. Повідомлялося, що російський бізнесмен так підтримав цукрову промисловість невеликої держави в Карибському морі.

Павла Дурова було помічено в компанії трьох дівчат у Дубаї після того як у жовтні випустив маніфест, у якому проповідував самотність і закликав відмовлятися від розкішного життя. За його словами, людям необхідно навчитися цінувати прості речі, наприклад, прогулянки на природі.