Курс турецкой лиры с начала года обвалился на 40%

За прошедшие сутки валюта подешевела более чем на 18%, что является новым антирекордом. Аналитики утверждают, что на курсе негативно сказываются высказывания президента Реджепа Эрдогана.

Турецкая лира вошла в крутое пике. По состоянию на 23 ноября стоимость доллара составляет уже 13 лир. В нынешнем году курс турецкой национальной валюты снизился почти на 40%. Об этом сообщает агентство Рейтер.

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Только в течение суток лира подешевела больше чем на 18% — за 1 доллар дают 13,465 лиры, что стало новым рекордом.

На курсе лиры, объясняют аналитики Рейтер, негативно отражаются высказывания президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который поддержал снижение ставок турецким центробанком и пообещал выиграть "экономическую войну за независимость".

Накануне он сообщил, что Турция отказывается от прошлого экономического курса, когда во главе угла была сильная национальная валюта. Новые рабочие места, инвестиции и экспорт — вот три кита, на которых должна стоять новая экономическая политика страны.

Инфляция в Турции вчетверо выше официального целевого показателя. В текущем году лира оказалась наименее устойчивой валютой по сравнению с валютами других развивающихся стран. Рейтер оценивает ее падение с начала года без малого в 40%. Более того, только за минувшую неделю она потеряла 20% своей стоимости, а в понедельник — 9%, впервые в своей истории превысив отметку в 12 лир за доллар.

Эрдоган неоднократно высказывался против повышения ключевой ставки Центробанком, поскольку считает, что это может привести к росту инфляции, а не наоборот сдержать ее. В начале весны турецкий лидер уволил руководителя Центробанка страны Наджи Агбала после того, как регулятор решил повысить ставку с 17% до 19%. 22 марта новость об увольнении спровоцировала обвал курса лиры на 15%.

Ранее Фокус разбирался в том, насколько текущее экономическое положение Турции согласовывается с геополитическими планами ее президента. Истребители нового поколения и БПЛА, Ливия и Нагорный Карабах — военные амбиции Эрдогана определенно требуют финансовой подпитки.