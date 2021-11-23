Курс турецької ліри з початку року впав на 40%

Минулої доби валюта подешевшала більш ніж на 18%, що є новим антирекордом. Аналітики стверджують, що на курсі негативно позначаються висловлювання президента Реджепа Ердогана.

Турецька ліра увійшла в круте піке. Станом на 23 листопада вартість долара становить 13 лір. У нинішньому році курс турецької національної валюти знизився майже на 40%. Про це повідомляє агентство Рейтер.

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Лише протягом доби ліра подешевшала на понад 18% — за 1 долар дають 13,465 ліри, що стало новим рекордом.

На курсі ліри, пояснюють аналітики Рейтер, негативно позначаються висловлювання президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана, який підтримав зниження ставок турецьким центробанком і пообіцяв виграти "економічну війну за незалежність".

Напередодні він повідомив, що Туреччина відмовляється від минулого економічного курсу, коли на чолі була сильна національна валюта. Нові робочі місця, інвестиції та експорт — ось три кити, на яких має стояти нова економічна політика країни.

Інфляція в Туреччині вчетверо вища за офіційний цільовий показник. У поточному році ліра виявилася найменш стійкою валютою порівняно з валютами інших країн, що розвиваються. Рейтер оцінює її падіння з початку року майже в 40%. Більше того, лише за минулий тиждень вона втратила 20% своєї вартості, а у понеділок — 9%, вперше у своїй історії перевищивши позначку 12 лір за долар.

Ердоган неодноразово висловлювався проти підвищення ключової ставки Центробанком, оскільки вважає, що це може спричинити зростання інфляції, а не навпаки стримати її. На початку весни турецький лідер звільнив керівника Центробанку країни Наджі Агбала після того, як регулятор вирішив підвищити ставку із 17 до 19%. 22 березня новина про звільнення спровокувала обвал курсу ліри на 15%.

Раніше Фокус розбирався в тому, наскільки поточний економічний стан Туреччини узгоджується з геополітичними планами її президента. Винищувачі нового покоління і БПЛА, Лівія та Нагірний Карабах — військові амбіції Ердогана безперечно вимагають фінансового підживлення.