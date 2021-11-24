Американец случайно купил шедевр художника эпохи Возрождения за 30 долларов (фото)

Работа именитого немецкого мастера Альбрехта Дюрера сейчас оценивается в рекордные $50 млн. Ее предыдущие владельцы считали, что это репродукция, а не подлинник.

Пять лет назад продавец книг Брейнерда Филлипсона из Бостона (Массачусетс, США) купил на домашней распродаже рисунок, заплатив за него 30 долларов (около 800 грн). В этой работе спустя некоторое время эксперты узнают произведение известного немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера стоимостью около 50 миллионов долларов (примерно 1,35 млрд грн). За такую находку мужчине уже заплатили крупный аванс, теперь она будет представлена в галерее Agnews в Лондоне. Об этом сообщает издание Art Newspaper.

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По словам журналистов, неизвестная ранее работа немецкого мастера "Богородица с младенцем с цветком на травяном берегу" хранилась в доме у одной из американских семей, которая считала, что это не оригинал, а репродукция, датированная XX веком. Однако оказалась, что этот эскиз был создан на несколько столетий ранее — около 1503 года.

[ + – ] "Богородица с младенцем с цветком на травяном берегу"

Произведение находилось в коллекции архитектора Жан-Поля Карльяна, который жил неподалеку от Бостона. Он скончался в 2012 году, а его вдова Элизабет умерла три года спустя. На домашней распродаже в 2016 году рисунок продали Филлипсону всего за 30 долларов. В семье Карльян не верили, что работа является подлинником и даже в шутку сказали покупателю: "О, так ты хочешь купить Дюрера?".

В этой картине произведение немецкого художника спустя некоторое время узнал ключевой акционер галереи Agnews Клиффорд Шорер. По его мнению, этот рисунок может быть продан за рекордную цену. Текущий рекорд принадлежит работе "Голова музы" (1510-1511 год) итальянского мастера Рафаэля — она была продана за 48 миллионов долларов на лондонском аукционе Christie's в 2009 году.

В 2019 году Шорер случайно познакомился с Филлипсоном, будучи в Бостоне. Продавец книг хранил шедевр без рамки в столовой, думая, что это удачная копия Дюрера.

"Это был невероятный момент, когда я увидел Дюрера. Или это была самая большая подделка, которую я когда-либо видел, или шедевр", — вспоминает Шорер.

Филлипсон предложил представителю галереи эту работу за 500 долларов, однако Шорер убедил продавца, что торопиться с ценой пока не стоит. Позже эксперты обнаружили, что рисунок является подлинником. Филлипсон уже получил за оригинал рисунка немецкого художника аванс в размере 100 тысяч долларов. Дополнительную сумму продавец книг получит после завершения сделки о передаче рисунка Agnews.

На данный момент произведение можно увидеть в лондонской галерее до 12 декабря. Затем его покажут в нью-йоркской Колнаги. Обладателем рисунка по цене в 50 миллионов долларов может стать музей Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе, однако, по мнению журналистов, скорее всего он попадет в руки состоятельного коллекционера.

Напомним, ранее итальянская полиция нашла украденную в 1972 году картину Альбрехта Дюрера "Самоубийство Клеопатры".

Также Фокус писал о том, как медную гравюру Дюрера "Коронованная ангелом Дева Мария" случайно обнаружил эльзасский коллекционер на блошином рынке во Франции.