Американець випадково купив шедевр художника доби Відродження за 30 доларів (фото)

Робота іменитого німецького майстра Альбрехта Дюрера зараз оцінюється в рекордні $50 млн. Її попередні власники вважали, що це репродукція, а не оригінал.

П'ять років тому продавець книг Брейнерда Філліпсона з Бостона (Массачусетс, США) купив на домашньому розпродажі малюнок, заплативши за нього 30 доларів (приблизно 800 грн). У цій роботі через деякий час експерти дізнаються про твір відомого німецького художника епохи Відродження Альбрехта Дюрера вартістю майже 50 мільйонів доларів (приблизно 1,35 млрд грн). За таку знахідку чоловікові вже заплатили великий аванс, тепер вона буде представлена у галереї Agnews у Лондоні. Про це повідомляє видання Art Newspaper.

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За словами журналістів, невідома раніше робота німецького майстра "Богородиця з немовлям із квіткою на трав'яному березі" зберігалася у будинку однієї з американських сімей, яка вважала, що це не оригінал, а репродукція, датована XX століттям. Однак з'ясувалося, що цей ескіз було створено на кілька століть раніше — приблизно в 1503 році.

[ + – ] "Богородиця з немовлям із квіткою на трав'яному березі"

Твір знаходився у колекції архітектора Жан-Поля Карльяна, котрий жив неподалік від Бостона. Він помер у 2012 році, а його вдова Елізабет померла через три роки. На домашньому розпродажі у 2016 році малюнок продали Філліпсону всього за 30 доларів. У сім'ї Карльян не вірили, що робота є оригіналом і навіть жартома сказали покупцеві: "О, так ти хочеш купити Дюрера?".

У цій картині твір німецького художника згодом упізнав ключовий акціонер галереї Agnews Кліффорд Шорер. На його думку, цей малюнок може бути проданий за рекордну ціну. Поточний рекорд належить роботі "Голова музи" (1510-1511) італійського майстра Рафаеля — вона була продана за 48 мільйонів доларів на лондонському аукціоні Christie's у 2009 році.

У 2019 році Шорер випадково познайомився із Філліпсоном, перебуваючи в Бостоні. Продавець книг зберігав шедевр без рамки у їдальні, думаючи, що це вдала копія Дюрера.

"Це був неймовірний момент, коли я побачив Дюрера. Або це була найбільша підробка, яку я коли-небудь бачив, або шедевр", — згадує Шорер.

Філліпсон запропонував представнику галереї цю роботу за 500 доларів, проте Шорер переконав продавця, що поспішати з ціною поки що не варто. Пізніше експерти з'ясували, що малюнок є оригіналом. Філліпсон уже отримав за оригінал малюнка німецького художника аванс у розмірі 100 тисяч доларів. Додаткову суму продавець книг отримає після завершення угоди про передавання малюнка Agnews.

Наразі твір можна побачити у лондонській галереї до 12 грудня. Потім його покажуть у нью-йоркській Колназі. Власником малюнка за ціною 50 мільйонів доларів може стати музей Дж. Пола Гетті в Лос-Анджелесі, проте, на думку журналістів, швидше за все він потрапить до рук заможного колекціонера.

Нагадаємо, раніше італійська поліція знайшла вкрадену в 1972 році картину Альбрехта Дюрера "Самовбивство Клеопатри".

Також Фокус писав про те, як мідну гравюру Дюрера "Коронована ангелом Діва Марія" випадково знайшов ельзаський колекціонер на блошиному ринку у Франції.