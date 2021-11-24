Затопило 30 лет назад: в Испании из-за оттока воды появилась деревня-призрак (фото)

Сейчас к деревне Асередо возле реки Лима массово съезжаются люди чтобы сфотографироваться.

В 1992 году испанская деревня Асередо оказалась под водой после закрытия шлюзов ГЭС на португальской реке Лима. Но сейчас, когда уровень воды в реке снижается, на поверхности можно видеть очертания затопленной деревни. Об этом сообщает The Daily Mail.

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В конце 60-х годов между Испанией и Португалией был заключен договор об общем использовании воды из реки Лима для строительства плотины. В рамках соглашения планировалось затопить в общей сложности четыре деревни, а местные жители должны были переселиться в другие места, за что португальский оператор ГЭС предложил компенсацию. Однако большая часть жителей Асередо выступила с протестами. Но все же, в конечном итоге представители компании убедили людей переехать и деревня оказалась залита.

[ + – ] Остров автомобиля возле моста [ + – ] Стены дома в затопленной деревне [ + – ] Деревня-призрак в Испании [ + – ] Руины домов

Обычно вода скрывает руины бывших домов, которые были навсегда покинуты владельцами. Но во время прилива можно видеть то, что осталось от зданий в населенном пункте, где некогда проживало около 120 человек.

[ + – ] Туристка возле реки.

Деревня на 30 лет оказалась под водой, но когда вода уходит, появляются старые пастбища с каменными ограждениями, дороги и тропы, старые машины и личные вещи жителей.

[ + – ] Обувь, оставленная 30 лет назад.

Некоторые предметы, например стеклянные бутылки, стоят в домах точно так же, как их оставили владельцы домов в последний день существования деревни.

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