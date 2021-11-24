Затопило 30 років тому: в Іспанії через відплив води з'явилося село-примара (фото)
Зараз до села Асередо біля річки Ліма масово з'їжджаються люди, щоб сфотографуватися.
У 1992 році іспанське село Асередо опинилося під водою після закриття шлюзів ГЕС на португальській річці Ліма. Але зараз, коли рівень води в річці знижується, на поверхні можна бачити контури затопленого села. Про це повідомляє The Daily Mail.
Наприкінці 60-х років між Іспанією та Португалією було укладено договір про загальне використання води з річки Ліма для будівництва греблі. У межах угоди планувалося затопити чотири села, а місцеві жителі мали переселитися в інші місця, за що португальський оператор ГЕС запропонував компенсацію. Проте більшість жителів Асередо виступила з протестами. Але все ж таки, зрештою представники компанії переконали людей переїхати і село виявилося залито.
Зазвичай вода приховує руїни колишніх будинків, які назавжди залишили власники. Але під час припливу можна бачити те, що залишилося від будівель у населеному пункті, де колись мешкало майже 120 осіб.
Село на 30 років опинилося під водою, але коли вода йде, з'являються старі пасовища з кам'яними огорожами, дороги та стежки, старі машини й особисті речі мешканців.
Деякі предмети, наприклад, скляні пляшки, стоять у будинках так само, як їх залишили власники будинків в останній день існування села.
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