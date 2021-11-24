Спустя несколько часов после назначения: в Швеции подала в отставку первая женщина-премьер

На такой поступок Магдалена Андерссон решилась, поскольку в парламенте возникли разногласия вокруг госбюджета на следующий год.

Шведская партия "зеленых" вышла из коалиции с социал-демократами — партией премьер-министра Магдалены Андерссон — после того, как парламент не утвердил их проект госбюджета на 2022 год, что и послужило поводом для отставки. Об этом сообщает Радио Швеции.

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Вместо предложенного варианта бюджета, был утвержден проект, автором которого стала оппозиционная коалиция, в состав которой входит и правопопулистская партия под названием "Шведские демократы".

Первоначально Андерссон говорила, что ей будет по силам руководить государством даже с утвержденным бюджетом, но спустя время "зеленые" вышли из коалиции, потому что в работу над проектом бюджета были вовлечены "Шведские демократы".

В дальнейшем ожидается новый раунд переговоров с участием спикера парламента и партийных лидеров, и, возможно, Андерссон вновь изберут на должность премьера.

По оценкам экспертов, вероятность ее возвращения на должность руководителя страны достаточно высока, поскольку Партия "зеленых" готова проголосовать "за", в свою очередь, центристы заявляют, что воздержатся от голосования. Но это не должно помешать Андерсон, в случае если свои голоса за нее отдадут представители левой политсилы.

Несмотря на то, что упомянутые партии так и не согласовали бюджет, они все еще могут объединиться, дабы не пустить во власть "Шведских демократов".

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