За кілька годин після призначення: у Швеції подала у відставку перша жінка-прем'єр

На такий вчинок Магдалена Андерссон наважилася після того, як у парламенті виникли розбіжності довкола держбюджету на наступний рік.

Шведська партія "зелених" вийшла з коаліції із соціал-демократами — партією прем'єр-міністра Магдалени Андерссон — після того, як парламент не затвердив їхній проєкт держбюджету на 2022 рік, що й стало приводом для відставки. Про це повідомляє Радіо Швеції.

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Замість запропонованого варіанта бюджету було затверджено проєкт, автором якого стала опозиційна коаліція, до складу якої входить і правопопулістська партія під назвою "Шведські демократи".

Спочатку Андерссон говорила, що їй під силу керувати державою навіть із затвердженим бюджетом, але згодом "зелені" вийшли з коаліції, тому що в роботу над проєктом бюджету були залучені "Шведські демократи".

Надалі очікується новий раунд переговорів за участю спікера парламенту та партійних лідерів, і, можливо, Андерсон знову оберуть на посаду прем'єра.

За оцінками експертів, ймовірність її повернення на посаду керівника країни є досить високою, оскільки Партія "зелених" готова проголосувати "за", водночас, центристи заявляють, що утримаються від голосування. Але це не повинно перешкодити Андерссон, якщо свої голоси за неї віддадуть представники лівої політсили.

Незважаючи на те, що згадані партії так і не узгодили бюджет, вони все ще можуть об'єднатися, щоб не пустити у владу "Шведських демократів".

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