Сына Муаммара Каддафи сняли с выборов президента Ливии из-за наличия судимости

В 2015 году Саифу аль-Исламу вынесли смертный приговор за жестокое подавление протестов "арабской весны", но в исполнение приговор не привели. В 2017 его освободили по закону об амнистии.

Cын бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи больше не участвует вы выборах президента Страны. Регистрация отменена из-за наличия судимости. Об этом сообщает Reuters.

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Избирательная комиссия страны опубликовала список кандидатов, которых не смогут участвовать в предстоящих выборах. В их числе оказался и 49-летний Саиф аль-Ислам Каддафи. Однако у него есть право апелляции.

Регистрация была отменена из-за судимости сына Каддафи отменили из-за его судимости.

В 2015 году сыну Каддафи вынесли смертный приговор по обвинениям в причастности к насильственному разгону демонстрантов в 2011 году. Тогда жители Ливии свергли режим Муаммара Каддафи, который был вынужден скрываться, но его нашли и убили.

Сын Каддафи пытается оспорить решение суда, из мест заключения он освободился в 2017 году.

Международный уголовный суд разыскивает Саифа аль-Ислама по подозрению в преступлениях против человечности.

Во времена, когда у власти в стране был Муаммар Каддафи, его сын считался потенциальным преемником. Саиф аль-Ислам принимал непосредственное участие в подавлении протестных выступлений против его родителя в 2011 году. Он высказывается о том, что движение "арабской весны" ни к чему хорошему не привело и оправдывает диктаторский режим своего отца.

Напомним, ранее ливийский изберком сообщил, что планирует отстранить сына Каддафи от выборов из-за обвинений в массовых убийствах. Его признали виновным в массовых убийствах оппонентов режима отца.

Ранее Фокус сообщал, что сын Муаммара Каддафи дал первое за 10 лет интервью. У него нет пальцев на руке и седая борода. Саиф аль-Ислам Каддафи длительное время был в плену. Он считает "арабскую весну" национальной катастрофой.