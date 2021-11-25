Сина Муаммара Каддафі зняли з виборів президента Лівії через наявність судимості

У 2015 році Саїфу аль-Ісламу ухвалили смертний вирок за жорстоке придушення протестів "арабської весни", але у виконання вирок не привели. У 2017 році його звільнили за законом про амністію.

Син колишнього диктатора Лівії Муаммара Каддафі більше не бере участі у виборах президента країни. Реєстрацію скасовано через наявність судимості. Про це повідомляє Reuters.

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Виборча комісія країни опублікувала список кандидатів, які не зможуть брати участь у майбутніх виборах. Серед них виявився і 49-річний Саїф аль-Іслам Каддафі. Однак, він має право апеляції.

Реєстрацію сина Каддафі скасували через його судимість.

У 2015 році сину Каддафі винесли смертний вирок за звинуваченнями у причетності до насильницького розгону демонстрантів у 2011 році. Тоді мешканці Лівії повалили режим Муаммара Каддафі, який був змушений переховуватись, але його знайшли та вбили.

Син Каддафі намагається оскаржити рішення суду, з місць ув'язнення він звільнився у 2017 році.

Міжнародний кримінальний суд розшукує Саїфа аль-Ісламу за підозрою у злочинах проти людяності.

За часів, коли владу в країні мав Муаммар Каддафі, його син вважався потенційним наступником. Саїф аль-Іслам брав безпосередню участь у придушенні протестних виступів проти його батька у 2011 році. Він висловлюється про те, що рух "арабської весни" ні до чого хорошого не привів і виправдовує диктаторський режим свого батька.

Нагадаємо, раніше лівійський виборчком повідомив, що планує усунути сина Каддафі від виборів через звинувачення в масових вбивствах. Його визнали винним у масових вбивствах опонентів режиму батька.

Раніше Фокус повідомляв, що син Муаммара Каддафі дав перше за десять років інтерв'ю. У нього немає пальців на руці та сива борода. Саїф аль-Іслам Каддафі тривалий час був у полоні. Він вважає "арабську весну" національною катастрофою.