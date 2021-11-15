Вибори президента Лівії: сина Каддафі намагаються усунути через звинувачення у масових вбивствах

Прокурори визнали сина диктатора Муаммара Каддафі винним у масових вбивствах опонентів режиму його батька.

У Лівії головна військова прокуратура доручила Верховній виборчій комісії зупинити реєстрацію кандидатом у президенти для другого сина покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі — 49-річного Саїфа аль-Іслама. Про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на низку лівійських ЗМІ.

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Президентські вибори у Лівії планують провести 24 грудня цього року. Вони стануть першими в історії країни.

Лівійські прокурори вважають, що син Каддафі винний у масових вбивствах опонентів режиму його батька. Якщо члени комісії не підкоряться цій вимозі, прокуратура висуне звинувачення у порушенні прокурорського розпорядження. Реєстрацію Саїфа аль-Іслама просять зупинити, доки його не допитають за всіма звинуваченнями.

Таке ж попередження головна військова прокуратура надіслала й лідерові Лівійської національної армії Халіфи Хафтара. За інформацією ЗМІ, найближчим часом він хоче оголосити про намір балотуватись на президентських виборах.

Лівійське видання Libya Al-Mostakbal пише, що рада старійшин міста Місурата виступила проти кандидатури Саїфа аль-Іслама. Це місто на заході країни стало оплотом опозиції під час боїв із військами Муаммара Каддафі у 2011 році.

Хафтар протистоїть визнаному ООН уряду національної згоди у Тріполі на чолі із Фаїзом Сараджем. Сили Лівійської національної армії базуються у місті Тобрук. Хафтар відвідував Москву та зустрічався з високопоставленими російськими чиновниками.

Хто такий Саїф аль-Іслам?

Син лівійського диктатора здобув освіту в Європі. У Лондонській школі економіки та політичних наук йому надали науковий ступінь доктора філософії. Саїфа аль-Іслама називали одним із найбільш відданих соратників диктатора Каддафі. За його правління він відповідав за зовнішню політику Лівії із західними країнами. Він нерідко критикував кроки Каддафі, зокрема його відмову від ядерної зброї.

У 2011 році повстанці захопили в полон Саїфа аль-Іслама. У 2015 році суд у Тріполі засудив його до страти за злочини проти народу Лівії, але на виконання його не привели. У 2017 році сина Каддафі звільнили з полону.

Міжнародний кримінальний суд усупереч амністії закликав затримати Саїфа аль-Іслама через звинувачення у злочинах проти людяності.

Саїф-аль-Іслам говорив, що зможе об'єднати Лівію, він називає результати "арабської весни" провалом для країни.

"Вони (повстанці) зґвалтували країну. Немає грошей, немає безпеки, немає життя. Ідіть на автозаправну станцію — ви не знайдете дизеля. Ми експортуємо нафту та газ в Італію, але в нас часто немає світла. Це не просто поразка, це фіаско", — заявляв він.

Фокус раніше писав, що поява інформації про висунення кандидатури Саїфа аль-Іслама на виборах президента Лівії збіглася з річницею Лівійської революції 1969 року. Вона призвела до повалення монархії країни.

У серпні цього року лівійський прокурор Мохаммед Гаруда видав ордер на арешт Саїфа аль-Іслама за зв'язок із приватною військовою компанією "Вагнер".

Вибори президента Лівії хотіли провести навесні 2019 року. Їх відклали на невизначений термін через наступ військових Хафтара на Тріполі.