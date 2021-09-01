Син Муаммара Каддафі хоче брати участь у президентських виборах у Лівії, — ЗМІ

Інформація про висунення кандидатури другого сина покійного Муаммара Каддафі збіглася з річницею Революції аль-Сатех.

49-річний Саїф аль-Іслам Каддафі планує брати участь у перших в історії Лівії президентських виборах. Про це пише видання Afrigate News.

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Президентські вибори, заплановані на 24 грудня 2021 року, стануть першими в історії Лівії.

За даними обізнаних джерел, другий син покійного Муаммара Каддафі Саїф аль-Іслам прийняв рішення про участь у президентській кампанії і висунення своєї кандидатури.

Інформація про висунення кандидатури другого сина Муаммара Каддафі на президентських виборах збіглася з річницею Революції аль-Сатех — Лівійської революції 1969, за підсумками якої в Лівії ліквідували монархічний режим.

Обізнаний інсайдер також додав, що Саїф аль-Іслам Каддафі незабаром офіційно повідомив про висунення своєї кандидатури на президентських виборах, які пройдуть у грудні 2021 року.

Саїф аль-Іслам Каддафі — другий син убитого правителя Лівії Муаммара Каддафі. Спадкоємець отримав західну освіту, тому багато хто його вважав антиподом батька. Саїф захоплювався політикою і був прихильником реформ. Під час Арабської весни спадкоємець прийняв сторону батька і був узятий у полон повстанцями. У 2017 році угрупування "Абу Бакр ас-Саддик" повідомило, що Саїф Каддафі був випущений на свободу за загальну амністію, яку оголосила палата представників.

Президентські вибори в Лівії повинні були пройти ще у 2019 році, проте виборчу кампанію перенесли через наступ сил Халіфи Хафтара на Тріполі. У 2018 році прессекретар сім'ї Каддафі Басем аль-Хашимі ас-Соул розповів, що Саїф аль-Іслам має намір балотуватися в президенти Лівії. 19 березня 2018 року кандидатура другого сина Муаммара Каддафі була офіційно висунута для участі в президентських виборах. Але виборчий процес перенесли на невизначений термін через нову фазу збройного конфлікту.

Раніше Фокус розповідав, що сина Каддафі розшукують через зв'язки з ПВК "Вагнер". Саїфа аль-Іслам Каддафі підозрюють у зустрічі з російським шпигуном, а прокуратура Лівії видала ордер на арешт другого сина Муаммара Каддафі.

Також Фокус повідомляв, що Саїф аль-Іслам Каддафі дав перше інтерв'ю за 10 років. Другий син покійного диктатора назвав Арабську весну катастрофою і планує та пообіцяв відновити Лівію після перемоги на президентських виборах.