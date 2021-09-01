Сын Муаммара Каддафи хочет участвовать в президентских выборах в Ливии, — СМИ

Информация о выдвижении кандидатуры второго сына покойного Муаммара Каддафи совпала с годовщиной Революции аль-Сатех.

49-летний Саиф аль-Ислам Каддафи планирует участвовать в первых в истории Ливии президентских выборах. Об этом пишет издание Afrigate News.

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Президентские выборы, запланированные на 24 декабря 2021 года, станут первыми в истории Ливии.

По данным осведомленных источников, второй сын покойного Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам принял решение об участии в президентской кампании и выдвижении своей кандидатуры.

Информация о выдвижении кандидатуры второго сына Муаммара Каддафи на президентских выборах совпала с годовщиной Революции аль-Сатех — Ливийской революции 1969 года, по итогам которой в Ливии ликвидировали монархический режим.

Осведомленный инсайдер также добавил, что Саиф аль-Ислам Каддафи в скором времени официально сообщил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут в декабре 2021 года.

Саиф аль-Ислам Каддафи — второй сын убитого правителя Ливии Муаммара Каддафи. Наследник получил западное образование, поэтому многие его считали антиподом отца. Саиф увлекался политикой и был сторонником реформ. Во время Арабской весны наследник принял сторону отца и был взят в плен повстанцами. В 2017 году группировка "Абу Бакр ас-Сиддик" сообщила, что Саиф Каддафи был выпущен на свободу по всеобщей амнистии, которую объявила палата представителей.

Президентские выборы в Ливии должны были пройти еще в 2019 году, однако избирательную кампанию перенесли из-за наступления сил Халифы Хафтара на Триполи. В 2018 году пресс-секретарь семьи Каддафи Басема аль-Хашими ас-Соуль рассказал, что Саиф аль-Ислам намерен баллотироваться в президенты Ливии. 19 марта 2018 года кандидатура второго сына Муаммара Каддафи была официально выдвинута для участия в президентских выборах. Но избирательный процесс перенесли на неопределенный срок из-за новой фазы вооруженного конфликта.

Ранее Фокус рассказывал, что сына Каддафи разыскивают из-за связей с ЧВК "Вагнер". Саифа аль-Ислам Каддафи подозревают во встрече с российским шпионом, а прокуратура Ливии выдала ордер на арест второго сына Муаммара Каддафи.

Также Фокус сообщал, что Саиф аль-Ислам Каддафи дал первое интервью за 10 лет. Второй сын покойного диктатора назвал Арабскую весну катастрофой и планирует и пообещал восстановить Ливию после победы на президентских выборах.