Ливия разыскивает сына Каддафи из-за связи с наемниками ЧВК "Вагнер", — BBC

Прокуратура выдала ордер на арест Саифа Каддафи, которого ранее уже приговорили к казни. Спецслужбы считают, что в 2020-м году он встречался со шпионом из РФ.

Прокуратура обвинили сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, Саифа аль-Ислама Каддафи, в связи с частной военной компанией "Вагнер". Об этом пишет издание BBC.

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Прокурор Мохаммед Гаруда выдал ордер на арест, который 5 августа отправили всем правоохранительным органам Ливии 5 августа. По данным некоторых источников, обвиняемый сейчас скрывается в городе Зинтан неподалеку от Триполи. При этом суд уже приговорил его к смертной казни, а Международный уголовный суд в Гааге подал наследника диктатора в розыск.

Решение обнародовали вскоре после публикации расследования BBC о причастности российских наемников к военным преступлениям, которые произошли на территории страны в 2019 году. Представители спецслужб сообщили журналистам, что вели расследование против гражданина России Максима Шигалея, которого арестовали в Триполи в 2019 году и выпустили в конце 2020-го.

Его обвиняли в шпионаже и вмешательстве в выборы ради генерала Халифы Хафтара и самого Сайфа Каддафи. Правоохранители считают, что Максим Шигалей работал на бизнесмена из России Евгения Пригожина, которого считают создателем "Вагнера". Россиянина отпустили в 2020 году, по информации спецслужб, именно в это время он лично встречался с Каддафи-младшим.

В 2019 году ЧВК "Вагнер" воевала в Ливии, поддерживая Хафтара, который контролировал восточную часть страны и возглавлял наступление на столицу — Триполи. Наемники уехали после перемирия в 2020 году, считается, что именно в это время Саиф Каддафи и контактировал с этой компанией.

Сотрудники спецслужб назвали Каддафи-младшего "кандидатом от России на пост главы Ливии". В YouTube опубликовали два видеоролика, сделанных в России, в которых Саифа объявили "спасителем Ливии", а Максима Шигалея — "российским героем".

Как пишет BBC, сын Каддафи закончил Лондонскую высшую школу экономики, поэтому на него когда-то возлагали надежды на либерализацию Ливии. Но во время восстания в 2011 году Саиф занимался репрессиями противников отца, за что и суд решил его казнить. Когда Муаммара Каддафи убили, Саиф попал в плен к повстанцам, где провел шесть лет.

ЧВК "Вагнер" впервые идентифицировали в 2014 году, когда ее сотрудники поддержали сепаратистов на Донбассе. Позже наемники были замешаны в конфликтах в Сирии, Мозамбике, Судане и ЦАР.

Ранее Саиф Каддафи впервые за 10 лет дал интервью. В беседе с The New York Times он заявил, что намерен баллортироваться в президенты и восстанавливать Ливию.

Писали также, что BBC добыла планшет боевика ЧВК "Вагнер", хотя и не смогли установить владельца. По словам журналистов, на устройстве сохранились карты, доказывающие присутствие наемников в Ливии.