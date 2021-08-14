Лівія розшукує сина Каддафі через зв'язок з найманцями ПВК "Вагнер", — BBC

Прокуратура видала ордер на арешт Саїфа Каддафі, якого раніше вже засудили до страти. Спецслужби вважають, що у 2020-му році він зустрічався зі шпигуном з РФ.

Прокуратура звинуватила сина колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі, Саїфа аль-Іслама Каддафі, у зв'язках з приватною військовою компанією "Вагнер". Про це пише видання BBC.

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Прокурор Мохаммед Гаруда видав ордер на арешт Саїфа аль-Іслама Каддафі, який розіслали всім правоохоронним органам Лівії 5 серпня. За даними деяких джерел, обвинувачений зараз переховується в місті Зінтан неподалік від Тріполі. При цьому лівійський суд заочно засудив його до смертної кари, а Міжнародний кримінальний суд в Гаазі подав спадкоємця диктатора в розшук.

Рішення оприлюднили незабаром після публікації розслідування BBC про причетність російських найманців до військових злочинів, які сталися на території країни в 2019 році. Представники спецслужб повідомили журналістам, що вели справу громадянина РФ Максима Шігалея, заарештованого в Тріполі в 2019 році і звільненого в кінці 2020 го.

Його звинувачували в шпигунстві і втручанні в вибори в інтересах генерала Халіфи Хафтара і Сайфа Каддафі. Правоохоронці вважають, що Максим Шигалей працював на російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого вважають творцем "Вагнера". Росіянина відпустили в 2020 році, за інформацією спецслужб, саме в цей час він особисто зустрічався з Каддафі-молодшим.

У 2019 ПВК "Вагнер" воювала в Лівії, підтримуючи Хафтара, який контролював східну частину країни і очолював наступ на столицю — Тріполі. Найманці виїхали після перемир'я в 2020 році, саме до цього періоду відносяться контакти Саїфа Каддафі з цією компанією.

Співробітники спецслужб назвали Каддафі-молодшого "кандидатом від Росії на пост глави Лівії". В YouTube опублікували два відеоролика, зроблених в Росії, в яких Саїфа називали "рятівником Лівії", а Максима Шигалея — "російським героєм".

Як пише BBC, син Каддафі закінчив Лондонську вищу школу економіки, тому на нього колись покладали надії на лібералізацію Лівії. Але під час повстання в 2011 році Саїф займався репресіями супротивників батька, за що і суд вирішив його стратити. Коли Муаммара Каддафі вбили, Саїф потрапив в полон до повстанців, де провів шість років.

ПВК "Вагнер" вперше ідентифікували у 2014 році, коли її співробітники підтримали сепаратистів на Донбасі. Пізніше найманці були замішані в конфліктах в Сирії, Мозамбіку, Судані та ЦАР.

Раніше Саїф Каддафі вперше за 10 років дав інтерв'ю. У бесіді з The New York Times він заявив, що має намір балотуватися в президенти і відновлювати Лівію.

Писали також, що BBC здобула планшет бойовика ПВК "Вагнер", хоча і не змогли встановити власника. За словами журналістів, на пристрої збереглися карти, що доводять присутність найманців в Лівії.