Выборы президента Ливии: сына Каддафи пытаются отстранить из-за обвинений в массовых убийствах

Прокуроры признали сына диктатора Муаммара Каддафи виновным в массовых убийствах оппонентов режима его отца.

В Ливии главная военная прокуратура поручила Верховной избирательной комиссии остановить регистрацию в качестве кандидата в президенты для второго сына покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи — 49-летнего Саифа аль-Ислама. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ряд ливийских СМИ.

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Президентские выборы в Ливии планируют провести 24 декабря этого года. Они станут первыми в истории страны.

Ливийские прокуроры считают, что сын Каддафи виновен в массовых убийствах оппонентов режима его отца. Если члены комиссии не подчинятся этому требованию, прокуратура предъявит обвинения в нарушении прокурорского распоряжения. Регистрацию Саифа аль-Ислама просят остановить, пока его не допросят по всем предъявленным обвинениям.

Такое же предупреждение главная военная прокуратура направила и для лидера Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. По информации СМИ, в ближайшее время он хочет объявить о намерении баллотироваться на президентских выборах.

Ливийское издание Libya Al-Mostakbal пишет, что совет старейшин города Мисурата выступил против кандидатуры Саифа аль-Ислама. Этот город на западе страны стал оплотом оппозиции во время боев с войсками Муаммара Каддафи в 2011 году.

Хафтар противостоит признанному ООН правительству национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем. Силы Ливийской национальной армии базируются в городе Тобрук. Хафтар посещал Москву и встречался с высокопоставленными российскими чиновниками.

Кто такой Саиф аль-Ислам?

Сын ливийского диктатора получил образование в Европе. В Лондонской школе экономики и политических наук ему присвоили научную степень доктора философии. Саифа аль-Ислама называли одним из наиболее преданных соратников диктатора Каддафи. При его правлении он отвечал за внешнюю политику Ливии с западными странами. Он нередко критиковал шаги Каддафи, в частности, его отказ от ядерного оружия.

В 2011 году повстанцы захватили в плен Саифа аль-Ислама. В 2015 году суд в Триполи приговорил его к смертной казни за преступления против народа Ливии, но в исполнение его не привели. В 2017 году сына Каддафи освободили из плена.

Международный уголовный суд вопреки амнистии призывал задержать Саифа аль-Ислама из-за обвинений в преступлениях против человечности.

Саиф-аль-Ислам говорил, что сможет объединить Ливию, он называет результаты "арабской весны" провалом для страны.

"Они (повстанцы) изнасиловали страну. Нет денег, нет безопасности, нет жизни. Пойдите на автозаправочную станцию — вы не найдете дизеля. Мы экспортируем нефть и газ в Италию, но у нас часто нет света. Это не просто поражение, это фиаско", — заявлял он.

Фокус ранее писал, что появление информации о выдвижении кандидатуры Саифа аль-Ислама на выборах президента Ливии совпала с годовщиной Ливийской революции 1969 года. Она привела к свержению монархии в стране.

В августе этого года ливийский прокурор Мохаммед Гаруда выдал ордер на арест Саифа аль-Ислама за связь с частной военной компанией "Вагнер".

Выборы президента Ливии хотели провести весной 2019 года. Их отложили на неопределенный срок из-за наступления военных Хафтара на Триполи.