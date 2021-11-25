Евросоюз изменит правила въезда с 1 марта: что изменится

В ЕС решили отказаться от практики ведения "зеленых" и "желтых" пропускных списков и разрешить въезд всем вакцинированным или переболевшим. Последние смогут путешествовать по странам на протяжении 180 дней.

Европейский Союз кардинально меняет правила въезда на территорию стран-участниц блока. Руководство ЕС решило отказаться от практики ведения списков "зеленых" и "красных" стран и разрешить въезд всем вакцинированным гражданам или переболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

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Всем странам Евроблока предлагается с 10 января следующего года разрешить въезд туристам, которые прошли вакцинацию, причем не только противовирусными вакцинами, одобренными Евросоюзом (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), но и одобренными ВОЗ (CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin). Сейчас у стран ЕС есть выбор, разрешить или запретить въезд туристам, которые вакцинировались COVID-вакцинами, одобренными ВОЗ.

Более того, с 10 января следующего года ЕС может предоставить возможность въезда людям, переболевшим COVID-19 на протяжении 180 дней до поездки и у которых есть Цифровой сертификат ЕС (EU Digital COVID Certificate) или его эквивалент. Цифровой сертификат ЕС подтверждает, что его владелец либо вакцинировался, либо у него есть отрицательный ПЦР-теста, либо он выздоровел от инфекции.

Вместе с тем Еврокомиссия предлагает выздоровевшим или вакцинированным вакцинами, которые одобрены ВОЗ, а не ЕС, делать тесты на коронавирусную инфекцию перед въездом в страну.

В довершение, все вакцинированные туристы должны либо пройти вакцинацию не более, чем за 9 месяцев до въезда, либо получить бустерную дозу. Правило вступает в силу с 10 января 2022 года.

Дети в возрасте 6-17 лет могут путешествовать по территории Евросоюза с отрицательным ПЦР-тестом, даже без сертификата о вакцинации. Однако руководство европейских стран может на свое усмотрение проводить повторное тестирование или обязать проходить карантин. Детям в возрасте до 6 лет не нужны ни тесты, ни вакцинация.

Ожидается, что с 1 марта следующего года ЕС полностью откажется от списка т.н. безопасных для стран: все страны Евросоюза должны будут разрешать въезд на свою территорию независимо от цели и страны выезда.

Ранее Фокус сообщал, что Фонд соцстраха планирует не оплачивать больничные невакцинированным. Больничные выплаты не будут распространяться на украинцев отстраненных из-за нежелания вакцинироваться.